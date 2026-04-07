Alcaldía de Santo Domingo Este y Eco5 RD intervienen Parque La Barquita

Por Madelin Peña

Santo Domingo Este.– En respuesta a situaciones recientes registradas en el Parque Fluvial La Barquita, la Alcaldía de Santo Domingo Este informó que ha reforzado las labores de limpieza y saneamiento en la zona, mediante operativos intensivos realizados en coordinación con la empresa ambiental Eco5, con el objetivo de restablecer las condiciones adecuadas del espacio y evitar acumulaciones de desechos sólidos.

La institución explicó que el parque forma parte de un programa permanente de mantenimiento que incluye jornadas de limpieza dos veces al día, así como monitoreo constante en las cañadas y puntos críticos del área.

La Alcaldía indicó que las recientes lluvias registradas en el municipio provocaron el arrastre masivo de desechos sólidos, principalmente plásticos, desde sectores cercanos hacia las cañadas del parque, lo que ocasionó una acumulación superior a la capacidad de retención habitual.

En ese sentido, se informó que la trampa de retención de plásticos instalada en la zona fue sobrepasada por el volumen extraordinario de residuos arrastrados durante los últimos aguaceros, generando una acumulación visible en determinados puntos del parque.

Ante esta situación, el alcalde Dío Astacio, visitó la zona y junto a brigadas del Ayuntamiento, así como personal técnico de Eco5 ejecutaron una intervención especial que incluyó: retiro de residuos sólidos acumulados en cañadas y áreas verdes, refuerzo de las jornadas de limpieza ordinaria y la supervisión del sistema de trampas de retención de plásticos.

La Alcaldía de Santo Domingo Este reiteró que el Parque Fluvial La Barquita se mantiene dentro de las rutas prioritarias de saneamiento municipal, debido a su importancia ambiental y social para los sectores cercanos.

Asimismo, se informó que se evalúan mejoras técnicas en la capacidad de retención de residuos, con el propósito de prevenir situaciones similares durante períodos de lluvias intensas.

La Alcaldía hizo un llamado a la ciudadanía a evitar arrojar desechos en espacios públicos y cañadas, destacando que la educación ambiental es un elemento clave para preservar los espacios recuperados y reducir riesgos de contaminación.