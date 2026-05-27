Musulmanes y cristianos palestinos

Por Dr.Abdalnasser Alaraj

Palestina siempre ha sido, y seguirá siendo, un modelo noble y distinguido de hermandad y coexistencia entre musulmanes y cristianos. Este modelo ideal se manifiesta en todas las ocasiones religiosas y nacionales, enfatizando la hermandad entre los pueblos y la unidad del frente musulmán-cristiano para afrontar los desafíos y peligros que amenazan los valores y principios establecidos por la ley divina.

A lo largo de la historia, los palestinos han vivido en Palestina con amor, armonía y paz bajo una ocupación opresiva que no distingue entre raza, religión, pueblo, árbol ni ningún otro ser vivo en territorio palestino. Todos sufren sin discriminación.

Los mensajes cristianos e islámicos han establecido los fundamentos de la integridad, la justicia y la igualdad entre las personas, sin discriminación. La injusticia en todas sus formas está prohibida, al igual que el abuso y el odio.

El camino compartido por el cristianismo y el islam es el camino de la justicia en todos los ámbitos: político, social y económico. El islam y el cristianismo han inculcado en sus seguidores valores como la moral, la ética y la cooperación. No cabe duda de que la cooperación entre cristianos y musulmanes constituye una fuerza poderosa para afrontar todas las formas de injusticia, opresión y terrorismo internacional, incluido el terrorismo perpetrado por el Estado de ocupación israelí, sus intentos de imponer un Estado judío, la judaización de Jerusalén, sus esfuerzos por alterar el carácter cultural e histórico de Palestina y sus ataques contra lugares sagrados islámicos y cristianos en Jerusalén, capital del Estado de Palestina, por cuya libertad todos luchamos.

La armonía religiosa que prevalece en Palestina sirve de modelo a seguir. Es fundamental redoblar los esfuerzos para lograr una mayor cooperación entre cristianos y musulmanes y tratar a todas las personas por igual, a fin de impedir que la ocupación alcance sus objetivos de sembrar división, discordia y racismo. Cabe destacar la declaración de Netanyahu ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2025, cuando afirmó desde la tribuna que «el porcentaje de cristianos en Belén ha disminuido al 20 % desde el establecimiento de la Autoridad Palestina, y esto constituye una emigración debida al terrorismo de la Autoridad y de los musulmanes». Esto demuestra claramente que la ocupación busca sembrar la discordia entre ambas religiones, y cualquiera que esté de acuerdo con esta afirmación es cómplice de la agenda de la ocupación, independientemente de su fe. Por lo tanto, lo que se exige hoy a los eruditos religiosos musulmanes y cristianos es que unan sus esfuerzos para guiar a las futuras generaciones y advertirles sobre las conspiraciones que se traman contra la región, y que difundan el amor, la paz y la tolerancia en lugar del extremismo que solo abrazan los ignorantes. Es crucial cultivar y difundir una cultura de amor entre generaciones, distanciarnos del extremismo religioso que surge del principio de exclusión, y fortalecer nuestras filas y unificar nuestros esfuerzos para reafirmar la unidad de la sociedad palestina en todos sus componentes, como ha sido el caso a lo largo de la historia en la coexistencia y el trabajo civilizatorio compartido. Esto incluye participar activamente en la defensa de Jerusalén y sus lugares sagrados, rechazar las políticas de judaización de la Ciudad Santa, poner fin a la injusticia infligida a nuestro pueblo bajo ocupación, centrarnos en los esfuerzos internacionales para impulsar nuestra causa nacional palestina y reconocer que la resistencia a la ocupación es un derecho legítimo de un pueblo oprimido.

Los cristianos palestinos son parte integral del pueblo palestino, un elemento esencial e inseparable de la nación. Al igual que otros, han sufrido injusticias históricas, desplazamiento, arresto y tortura a manos de la ocupación. Han participado en la lucha contra la ocupación, se han unido a las facciones de la Organización para la Liberación de Palestina y han realizado inmensos sacrificios, incluyendo el martirio, heridas y encarcelamiento.

El vínculo de hermandad entre nosotros permanecerá, y rechazamos cualquier afirmación en contrario. Pronto celebraremos la liberación de nuestros lugares sagrados islámicos y cristianos de la ocupación, para poder orar en nuestras mezquitas e iglesias.

A nivel personal, seguiré enfatizando, a través de todos los medios de comunicación en Latinoamérica y dondequiera que me encuentre, lo siguiente:

(En mi patria, Palestina, nació el mensajero de la paz en quien ustedes creen. En mi patria, musulmanes y cristianos vivimos como hermanos bajo la misma opresión: la ocupación israelí).