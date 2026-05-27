Joaquín Balaguer y Juan Bosch: Dos caras de un mismo siglo dominicano, de la intelectualidad a lo político.

Por Frank Hernández, el Alquimista.

Hay figuras históricas que trascienden su tiempo para convertirse en arquetipos. Joaquín Balaguer y Juan Bosch son, para la República Dominicana, algo más que dos políticos destacados: representan dos concepciones antagónicas del poder.

Dos formas de entender la intelectualidad y dos maneras de relacionarse con el pueblo. Analizar su legado no es un ejercicio meramente académico; es confrontar las heridas abiertas de una nación que aún no termina de digerir su siglo XX.

El intelectual orgánico frente al intelectual de la sospecha

Bosch fue, ante todo, un narrador. Su prosa limpia, casi transparente, construyó no solo cuentos magistrales como La mañosa o El oro y la paz, sino una forma de imaginar lo dominicano.

Decir que Juan Bosch, fue barbero, Sastre, un joven con un deseo de superación.

La parte intelectual viene de su abuelo materno, Juan Gabiño Rodríguez, oriundo de Galicia España.

Su abuelo tenía una amplia biblioteca, allí era el lugar para este autodidacta se nutriera de la lectura.

Bosh nació en Rio Verde la Vega, un campo lleno de sueños.

Mientras Balaguer desde niño era un prodigio, llegó a ganar el primer premio en los Juegos Florales 1924 en la Ciudad Culta de la Vega.

Joaquín Antonio Balaguer Ricardo, Nació en el año 1906 en Navarrete, Provincia Santiago de los Caballeros.

Fue presidente en los años del 1960 – 1962

1966 – 1978 y en el 1986 – 1996.

Juan Bosch Gabiño, desde muy joven presentaba un deseo amplio por su preparación.

Mientras que Juan Bosch, solo duró 7 meses en el poder, 27 de Febrero del 1963 y el golpe de estado 25 de Septiembre del mismo año

Para este erudito de la literatura no fue necesario haber recorrido el camino universitario, manejaba la ortografía, las técnicas de escritura a la perfección.

Su intelectualidad no era un adorno: era el andamio de su propuesta política. Cuando fundó el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en el exilio, 1939 en la habana Cuba, luego el PLD en el 1973.

No estaba simplemente creando organizaciones; estaba escribiendo un nuevo relato para un país que había vivido treinta años de dictadura trujillista.

Balaguer, por su parte, fue un intelectual de otro cuño. Poeta, ensayista, biógrafo de sí mismo en múltiples volúmenes.

Su erudición clásica, su dominio de la retórica y su capacidad para escribir discursos que parecían cartas al padre ausente (Trujillo) lo convirtieron en un fenómeno distinto: el intelectual que justifica, que matiza, que construye un andamio jurídico e histórico para el poder fáctico.

Mientras Bosch escribía para despertar conciencias, Balaguer escribía para perpetuar un orden, para cautivar emociones.

La política como destino trágico

Bosch ganó las elecciones de 1962 con un discurso democratizador, anticaudillista y profundamente modernizador.

Fue derrocado por una alianza de militares, oligarquía local y presión estadounidense que no podía tolerar su agenda de reforma agraria, nacionalización de recursos y autonomía real frente a Washington. Su breve mandato no fue un fracaso político, sino la evidencia de que la democracia dominicana nacía con un bozal: podía elegir, pero no decidir.

Balaguer, gobernó creando un poderoso liderazgo que giraba Su alrededor.

Llegó al poder con el apoyo de los mismos sectores que tumbaron a Bosch y con la bendición tácita de los Estados Unidos, que veían en él un mal menor frente al “comunismo” boschista (más retórico que real).

Su régimen fue autoritario, con toques de apertura económica, pero con una persecución sistemática a la izquierda, exilios, toques de queda y una sospecha permanente sobre cualquier disidencia. Paradójicamente, fue también el gobierno que construyó escuelas, acueductos y carreteras.

La reforma agraria que Bosch implantó, quien la pudo desarrollar fue Balaguer.

La contradicción balaguerista es esa: el dedo que firma una orden de arresto es el mismo que escribe un soneto perfecto.

La intelectualidad secuestrada y redimida

Ambos políticos secuestraron la figura del intelectual para usarla como escudo.

En el caso de Bosch, la intelectualidad fue un instrumento de denuncia y pedagogía política.

En Balaguer, era del sector intelectual del sátrapa.

Hablar de la constitución del 63 es hablar de la libertad, origen de un nuevo acontecimiento social, 1963 es la fecha que nacía de nuevo el derecho a huelga, creación de grupos sociales, sindicatos, nacía la libertad de expresión.

Pero también es cierto que, sin su pluma, muchos episodios del dominio haitiano, la independencia y la Restauración serían menos conocidos.

Balaguer escribió historia para justificar su linaje político; Bosch escribió cuentos para justificar su esperanza.

El problema es que la intelectualidad dominicana quedó atrapada en esa dicotomía.

Durante décadas, ser “boschista” o “balaguerista” no era solo una opción electoral, sino una identidad cultural, un modo de leer, de escribir, de entender el país.

Eso empobreció el debate público: se militarizó el pensamiento.

Muchos intelectuales genuinos se convirtieron en escribas de facción, perdiendo autonomía crítica. Otros, pocos, lograron mantenerse al margen, pero a costa del exilio o del silencio.

Lo que nos dejaron, lo que nos debemos

Hoy, cuando la política dominicana parece haber renunciado a las ideas para entregarse a la gestión vacía y el marketing emocional, Bosch y Balaguer nos confrontan con una pregunta incómoda: ¿hemos progresado realmente o simplemente hemos cambiado de males?

Bosch nos dejó la lección de que la honestidad intelectual no basta si no está respaldada por poder real.

Su fracaso fue el de la buena voluntad sin músculo político.

Por su austeridad se ganó enemigos silenciosos y peligrosos, su forma de pensar, su convicción, el modelo político social, las libertades en un país de libertinaje.

Balaguer nos dejó la lección inversa: el poder sin escrúpulos puede construir obras, pero también construir un sistema de exclusión y miedo que se hereda por generaciones.

Lo que no nos dejaron fue un tercer camino. Ese, quizás, sigue siendo tarea pendiente.

La República Dominicana necesita figuras que integren la profundidad analítica de Bosch con la capacidad operativa de Balaguer, pero con un compromiso democrático real y una visión de país que no dependa del culto a la personalidad.

Bosch fue un maestro que no supo mandar. Balaguer fue un mandatario que nunca quiso ser maestro.

Quizás por eso el país sigue siendo un taller inconcluso, donde cada generación tiene que volver a aprender qué significa ser dominicano