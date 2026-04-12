Por Odalis Sanchez

SANTO DOMINGO NORTE, RD.- La férrea ofensiva de los estelares jugadores Bryan Luciano, Gerald Abreu y Joni Liriano fue la base fundamental en el triunfo este sábado de los Leñeros de Los Mina sobre los Trenes de Santo Domingo Norte, con pizarra de 87-80.

De esta manera, Los Mina empató 2-2 la serie final del X Torneo de Baloncesto Superior de la Provincia Santo Domingo 2026, y provocó un partido decisivo para definir el campeonato.

El choque se celebró ante una gran afluencia de público en el polideportivo del Crom, en Villa Mella, Santo Domingo Norte. Ambos equipos han ganado dos juegos como visitantes.

Luciano comandó el ataque ofensivo de los Losmineros con un doble-doble de 23 puntos y 10 rebotes, Abreu logró 23 tantos y atrapó seis balones y Liriano anotó 20 con nueve capturas más cuatro asistencias, y el aporte de Miguel Evangelista con 13 encestes y 12 atrapadas.

Por los Trenes, Miguel Carmona lideró con 29 puntos y ocho rebotes, Carlos Ramos 17 unidades, Randy Bautista ligó un doble-doble de 14 dígitos y 11 asistencias más cinco capturas, igual que Michael De la Cruz pero con 12 encestes y 11 pelotas atrapadas.

El torneo es organizado por la Asociación de Baloncesto de la Provincia de Santo Domingo (Abasado), que preside William Cabral Lugo (Nemeneme), Ángel De la Cruz está a la cabeza del Comité Organizador; y José Esteban Borromé funge de Comisionado.

La justa dedicada al presidente Luis Abinader, cuenta con el respaldo del Ministerio de Deportes que dirige Kelvin Cruz y tiene en opción a la Copa Seaboard “Energía Limpia”.