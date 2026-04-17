República Dominicana reta a Haití por el pase a ronda final hacia el Mundial Femenino Brasil 2027

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La Selección Dominicana de Fútbol Femenina chocará este viernes ante su similar de Haití a partir de las 8:00 de la noche en el Stade Roger Zami, ubicado en Le Gosier – Guadalupe. El partido corresponde a la última jornada de la Clasificatoria Femenina de Concacaf para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y tendrá aires de final, pues allí se buscará el pasaje a la ronda final del premundial.

El duelo será transmitido en vivo por Espn y a través de la aplicación Disney Plus para el territorio dominicano.

República Dominicana buscará dar la campanada ante la Selección Haitiana para quedarse con el boleto a la siguiente fase y continuar con el sueño mundialista. Solo avanzará la escuadra que gane el grupo.

Haití comanda la tabla de posiciones del Grupo D con nueve puntos, seguida de cerca por República Dominicana que tiene siete. En la tercera plaza está Surinam sumando cuatro unidades, luego Belice con tres y cierra Anguila sin puntos.

Betzaida Ubri, seleccionadora nacional, convocó a las guardametas: Odaliana Gómez (Florida International University – USA), Paloma Peña (University of Florida – USA) y Nathalie Martínez (Cibao FC – RD).

Defensoras: Lucía Marte León (Wellington Phoenix – Nueva Zelanda), Gabriella Cuevas (AP2T – USA), Nadia Colón (Florida FC – USA), Brianne Reed (AP2T – USA), Giovanna Dionicio (Sporting CT – USA), Gabriella Marte (Hofstra University – USA) y Natalie Bruno (Team Boca – USA).

Mediocampistas: Winibian Peralta (Necaxa – México), Jazlyn Oviedo (University of Vermont – USA), Kathrynn González (Fort Lauderdale U. – USA), Stella Tapia (University of Michigan – USA), Mia Castañeda (manhattan Soccer Club – USA), Yomerci Brito (CDR 5 de Abril – RD) y Jazmyn Díaz (Sting Austin – USA).

Delanteras: Mia Asenjo (Dux Logroño – España), Jazmín Jackson (Virginia C. University – USA), Alyssa Oviedo (Club Puebla – México) y Angelina Vargas (Brown University – USA).

Mia Asenjo -cinco goles-, Alyssa Oviedo -cuatro- y la defensora Gabriella Cuevas -dos- son las principales anotadoras del combinado patrio.

RD buscará revertir la historia

Las qusiqueyanas buscarán demostrar el crecimiento del fútbol femenino en la República Dominicana ante una escuadra que está entre las mejores de la región (6ta de Concacaf y 46 del mundo) y que además ha sabido ganar los cuatro duelos en el historial entre ambas naciones.

Son cuatro los enfrentamientos oficiales a nivel de mayores en la rama femenina entre RD y Haití, dos por clasificatorias mundialistas (DOM 0-3 HAI 13/07/2002 y DOM 1-2 HAI 29/03/2010) y otros dos por clasificatorios olímpicos (DOM 0-7 HAI 30/10/2003 y HAI 3-2 DOM 01/11/2003).

Una victoria dominicana sobre el combinado haitiano además de representar la clasificación inédita a la siguiente fase premundialista, sería la primera ante el conjunto vecino, lo que supone un duelo con tintes de clásico.