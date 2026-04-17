TC anuncia nuevo Diplomado en Derecho y Justicia Constitucional para Comunicadores

La apertura será el lunes 20 de abril en la PUCMM, recinto Santiago, con un panel de expertos que conversarán sobre la comunicación efectiva de las decisiones constitucionales

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SANTO DOMINGO. El Tribunal Constitucional (TC) anunció, a través de su Centro de Estudios Constitucionales, una nueva edición del Diplomado en Derecho y Justicia Constitucional para Comunicadores, dirigido a periodistas, líderes de opinión y profesionales de los medios de comunicación, que cuenta con el aval académico de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Esta acción pedagógica, que forma parte de las iniciativas de esta alta corte para la promoción de la Constitución y los derechos fundamentales, iniciará el lunes 20 de abril en la PUCMM, recinto Santiago, con un panel de expertos que abordarán el tema «La comunicación efectiva de las decisiones constitucionales».

En el conversatorio participarán del TC, el magistrado Manuel Ulises Bonnelly Vega, juez coordinador del Centro de Estudios Constitucionales; y la magistrada Sonia Díaz Inoa; así como el presidente y director del periódico «Diario Libre», Aníbal de Castro, y el profesor, abogado y periodista Carlos Manuel Estrella. El panel será moderado por la Dra. Ylona de la Rocha, docente universitaria.

La coordinación académica del diplomado está a cargo de la magistrada Fidelina Batista, docente de la PUCMM y jueza Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Santiago.

Este programa, de dos meses de duración, comprende el desarrollo de nueve módulos que serán impartidos por un cuerpo docente compuesto por destacados profesionales del área jurídica y de la comunicación.

A través de esta formación, los estudiantes obtendrán conocimientos sobre la Constitución, los derechos, deberes y garantías fundamentales, los aspectos fundamentales del Estado dominicano, la justicia constitucional dominicana, el funcionamiento del Tribunal Constitucional, los procesos constitucionales y los desafíos para un ejercicio responsable de la comunicación.

El diplomado se realizará de forma virtual, con clases del 6 de mayo al 29 de junio. Al final del curso, los participantes deberán presentar un proyecto final en el que pondrán en práctica todo lo aprendido.