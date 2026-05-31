Prisión para militar vinculado a muerte de un adolescente en San Francisco de Macorís

Por PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Al valorar diferentes evidencias aportadas por el Ministerio Público, un tribunal impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, para un militar investigado por su vinculación con la muerte de un adolescente de 16 años de edad, en un hecho ocurrido el pasado 22 de mayo, en el municipio San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte.

La medida fue impuesta al raso del Ejército de la República Dominicana Raylin Santos Mateo.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Duarte en conjunto con miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), el incidente ocurrió en el sector Duarte Arriba, de San Francisco de Macorís.

El joven se desplazaba en una motocicleta cuando resultó impactado durante una intervención policial preventiva y perdió el control del vehículo. Las circunstancias en que se produjo el hecho continúan bajo investigación.

El adolescente fue trasladado por una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 a un centro de salud, donde falleció mientras recibía atenciones médicas. Conforme al acta de levantamiento de cadáver, la causa preliminar de muerte corresponde a trauma toracoabdominal cerrado.

La solicitud de medida de coerción establece que el imputado es investigado por violación al artículo 319 del Código Penal Dominicano, relativo al homicidio involuntario.

El Ministerio Público indicó que, como parte del proceso investigativo, fueron recolectadas diversas evidencias documentales y audiovisuales, incluyendo videos del incidente y de momentos previos al hecho, los cuales serán sometidos a análisis técnicos especializados para verificar su autenticidad e integridad.

El fiscal investigador Benedicto Reynoso realiza las investigaciones del caso en el que el Ministerio Público estuvo representado en audiencia por la fiscal litigante María Pichardo.

La jueza Josefina Noemí Díaz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte, impuso la medida de coerción.

Santos Mateo cumplirá la prisión preventiva en la Fortaleza Duarte.