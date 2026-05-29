Comitiva del TSE participa en misión de observación internacional de las elecciones presidenciales de Colombia

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Los jueces del Tribunal Superior Electoral, Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, juez presidente; la jueza titular, Rafaelina Peralta y el juez suplente, Juan Manuel Garrido participan en la Misión de Observación Internacional (MOI) de las elecciones presidenciales de la Colombia 2026, desarrollada del 29 al 31 de mayo.

Las elecciones presidenciales de la Colombia de 2026 se celebran el 31 de mayo y tienen para elegir al presidente y vicepresidente para el período 2026-2030 con 14 candidatos y 41 millones de ciudadanos convocados a las urnas.

En caso de que ningún candidato obtenga más del 50 % de los votos, se realizaría una segunda vuelta el 21 de junio.

La agenda inició este viernes 29 de mayo con una jornada técnico-académica que incluye el conversatorio “Características y particularidades del proceso electoral en Colombia – Garantías para la integridad electoral”, y las exposiciones “Radiografía electoral de Colombia”, a cargo del Consejo Nacional Electoral de Colombia y la Registraduría Nacional del Estado Civil; “El Rol Estratégico de la Observación Internacional en la Integridad Electoral”, presentada por Transparencia Electoral; y “Arquitectura y tecnología al servicio del voto”.

Asimismo, se realizará la firma de memorandos de entendimiento con la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas.

La programación continua mañana sábado 30 de mayo, con otra jornada técnico-académica, con un recorrido por el Centro de Escrutinios, así como una presentación del Consejo Nacional Electoral de Colombia sobre los aspectos organizativos y operativos del proceso electoral.

Durante esta jornada también serán suscritos memorandos de entendimiento con el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Además, se desarrollará la presentación sobre coordinación logística y operativa para observadores internacionales de las elecciones presidenciales, organizada por el Consejo Nacional Electoral colombiano.

Para el domingo 31 de mayo está prevista la jornada electoral, en la que los observadores internacionales participarán en el desplazamiento a la instalación oficial de los centros de votación y realizarán recorridos de observación electoral en distintos puestos habilitados para el sufragio.