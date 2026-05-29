ITSC gradúa 330 nuevos técnicos superiores para fortalecer el desarrollo productivo del país

Por Tyrone Dotel

Santo Domingo Este. R.D. El Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC), celebró su XIX Graduación Ordinaria, en la que 330 estudiantes culminaron su formación académica en distintas áreas estratégicas, lo que reafirma el papel de la educación técnico superior como motor del desarrollo económico, tecnológico y social de la República Dominicana.

Los nuevos egresados pertenecen a las áreas de Salud, Turismo, Informática, Artes, Electromecánica, Industrial y Construcción, carreras alineadas con las demandas actuales del mercado laboral y los sectores productivos del país.

Del total de graduandos, 170 corresponden al Área de Salud, 75 a Turismo, 34 a Informática, 30 a Artes, 13 a Electromecánica, 7 al área Industrial y 1 al Área de Construcción, evidenciando el crecimiento sostenido de la oferta académica técnico superior y su impacto en la formación de capital humano especializado.

Durante el acto, también se destacó la excelencia académica de los estudiantes, ya que 93 graduandos culminaron sus estudios con honores. De estos, Jokaira Santos y Elizabeth Germán obtuvieron la máxima distinción académica Summa Cum Laude; mientras que 32 graduandos alcanzaron Magna Cum Laude y 59 fueron reconocidos con Cum Laude, reflejando el compromiso, disciplina y dedicación de los jóvenes formados en la institución.

El rector del ITSC, Dr. José Ramón Holguín Brito, valoró el significado de esta nueva promoción de técnicos superiores y resaltó la importancia de continuar fortaleciendo la educación técnica como herramienta de transformación social.

“Hoy celebramos mucho más que una graduación. Celebramos historias de esfuerzo, noches largas de estudio, sacrificios silenciosos y sueños que se negaron a rendirse. Celebramos a 330 nuevos técnicos superiores que hoy cruzan este escenario con la frente en alto, llevando consigo no solo un título, sino también la esperanza de sus familias y el compromiso de aportar al desarrollo de la República Dominicana”, expresó el rector.

Asimismo, destacó que la educación técnico superior se ha convertido en una de las principales herramientas para fortalecer la competitividad nacional, al formar profesionales preparados para responder a los avances tecnológicos y a las nuevas exigencias de la economía global.

Holguín Brito aseguró que el ITSC continúa avanzando hacia una formación alineada con los nuevos tiempos, mediante el fortalecimiento de laboratorios, la modernización de espacios académicos y la incorporación de nuevas carreras vinculadas a sectores estratégicos como semiconductores, aeronáutica y biomedicina.

La ceremonia reunió autoridades académicas, docentes, familiares e invitados especiales, quienes acompañaron a los graduandos en este importante paso profesional y personal.

Con esta nueva promoción, el Instituto Técnico Superior Comunitario reafirma su compromiso con una educación inclusiva, de calidad y orientada a las necesidades reales del desarrollo nacional.