FALPO desautoriza a Paul Cepeda y aclara que no pertenece a la organización

Fuente Externa

El Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) aclara a la opinión pública que el señor Paul Cepeda, de Pimentel, no forma parte de nuestra organización desde hace varios años, por lo que no posee ningún tipo de representación, vínculo orgánico ni autorización para hablar en nombre de nuestra entidad.

En consecuencia, desautorizamos de manera categórica cualquier declaración, pronunciamiento, convocatoria o acción pública que dicho señor pretenda realizar utilizando el nombre del FALPO, ya que sus posiciones y actuaciones no expresan el pensamiento, la línea política ni las decisiones emanadas de nuestra organización.

El FALPO es una organización construida sobre la base de la lucha popular, la defensa de los derechos del pueblo y el compromiso histórico con las causas sociales. Por tal razón, actuamos con responsabilidad política y organizativa, manteniendo siempre una postura coherente con nuestros principios y métodos de dirección colectiva.

Llamamos a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a las organizaciones sociales a tomar en consideración esta aclaración, a fin de evitar confusiones y manipulaciones que puedan distorsionar la posición oficial de nuestra organización.

Reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con las luchas del pueblo dominicano, la justicia social, las reivindicaciones populares y la defensa de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.