Por Carmen Cruz

La titular de la Secretaría de Solidaridad Ciudadana del Partido Fuerza del Pueblo, Yadira Peña, denunció la mala gestión del gobierno del PRM en la aplicación de las políticas públicas sociales, aseguró que las instituciones creadas para responder a las necesidades de los sectores más vulnerables “están desconectadas de la realidad que vive el pueblo dominicano”.

Peña afirmó que, mientras miles de familias continúan enfrentando pobreza, desempleo y exclusión, el oficialismo ha desvirtuado el verdadero propósito de las políticas sociales, convirtiéndolas “en herramientas de clientelismo y propaganda, en lugar de mecanismos reales de transformación social”.

Enfatizó que “Las políticas sociales no deben convertir a la gente en dependiente del Estado. El verdadero objetivo debe ser crear oportunidades para que cada ciudadano pueda salir adelante con dignidad”.

La dirigente política sostuvo que las ayudas temporales no son suficientes para garantizar un cambio estructural en la vida de las personas, tras considerar que lo imprescindible es impulsar programas enfocados en la capacitación, la educación, la generación de empleos y el apoyo al emprendimiento en los sectores más vulnerables del país.

Agregó que no se trata solamente de entregar una ayuda temporal o una caja de comida, sino de capacitar, educar, generar empleos y apoyar el emprendimiento en los sectores más necesitados.

Yadira Peña subrayó que es responsabilidad del Estado promover políticas públicas orientadas a la autosuficiencia y al desarrollo humano, en lugar de fomentar la dependencia.

Finalmente, la titular de la Secretaría de Solidaridad Ciudadana, expresó que “Darle el pez a una familia puede resolverle un día… pero enseñarle a pescar puede cambiarle la vida para siempre”.