Día de las Madres en RD

Por: María Hernández

Una de las festividades más importantes y conmemorativas, de las que se realizan en nuestro país, es el Día de las Madres.

En la República Dominicana la celebración del Día de las Madres es el último domingo de este mes de mayo, pero la fecha más popular de la festividad a nivel mundial es el segundo domingo de mayo.

El origen del Día de las Madres se remonta al año 1926, después de la desocupación norteamericana y en el gobierno del general Horacio Vásquez, cuando su esposa Trina de Moya, conjuntamente con la educadora Ercilia Pepín dieron lugar en Santiago de los Caballeros al primer Comité pro- Día de las Madres, como una forma de honrar y enaltecer a las madres de nuestro país.

Mientras, el Himno a las Madres lo escribió la poetisa y también ex Primera Dama Trina de Moya en el año 1925 y al año siguiente, en el 1926, coincidió con la fecha oficial de celebración del Día de las Madres, como lo resaltan medios de comunicación como Diario Libre.

La iglesia católica , en la persona del Papa León XIV aprovechó el mes de mayo para enviar un saludo especial «a las mamás», en el día que se les dedica a la madre en diferentes países, entre ellos Italia, así como a varios grupos de peregrinos : «Mando un querido saludo a todas las mamás, con una oración para ellas y para las que ya están en el Cielo. Buena fiesta» a todas, dijo el pontífice luego del rezo dominical de mediodía en San Pedro.

Sin importar la condición social de los hijos, siempre hacen sus sacrificios para enaltecer y alegrar al ser que le dio la vida.

Hemos observado en las diferentes tiendas y en las calles hermosos y útiles obsequios para llenar el corazón de ese ser tan querido que es la madre.

Uno de los regalos más delicados lo constituyen las flores, tanto de manera individual, en claveles y rosas, como en sencillos y también costosos arreglos, con lo que los que lo entregan confirman su valoración a su querida madre viva o ausente.

Esa ausencia se puede deber a que residen fuera de nuestro país o que han partido de este mundo.

El mejor regalo que pueden ofrecer los hijos a sus progenitoras es su buen comportamiento dentro y fuera de sus hogares.

De nada valen ostentosos regalos si los hijos pasan todo el año llevando tormento y desasosiego a su madre, que en muchos casos es madre soltera y la protectora del hogar, ante la ausencia, por diferentes motivos, de la pareja.

En nuestro país se ha determinado que el 44.97% de los hogares tiene a la mujeres como jefas de hogares, a través de estudios realizados en el 2024 por instituciones como la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

También, datos recientes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) indican que 1 de cada 5 adolescentes en República Dominicana ya son madres o están embarazadas, lo que debe preocupar al Estado y a las autoridades de Salud Pública de nuestro país.

A la madre hay que cuidarla, alimentarla y proveer salud y techo, ese es un gran regalo para la madre que ya hoy es abuela y se encuentra en la tercera edad, dentro del grupo de los adultos mayores o con alguna enfermedad.

Esta semana, el mejor regalo que los hombres pueden ofrecer a las mujeres que han sido o son madre es no ejercer la violencia con ellas, ni de manera física ni verbal. Hasta este mes de mayo del 2026 unas 30 mujeres, madres en su gran mayoría, han perdido la vida en los feminicidios.

Que reine la paz en todos los hogares el domingo 31 de mayo, Día de las Madres, fecha con la que se enaltece al ser que nos da la vida a hombres y mujeres.