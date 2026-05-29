Por Tyrone Dotel

Santo Domingo, R.D. La agencia Néfer Models Management, dirigida por la reconocida coach de modelos Nileny Dippton, anunció la realización de un casting, para seleccionar los nuevos talentos de la próxima temporada de modelaje internacional y trabajos nacionales con diseñadores reconocidos.

El casting, sólo para chicas, se llevará a cabo el sábado 6 de junio en las instalaciones de la agencia y del teatro Talassa, desde las 9:00 A.M. hasta las 2:00 P.M.

«Siempre nos hemos destacado por escoger perfiles exclusivos que trabajamos, arduamente, para que puedan pertenecer a importantes agencias internacionales», afirmó Dippton.

Los requisitos para participar en el casting, incluyen una estatura mínima de 5’8″, con una edad entre 14 y 25 años, y deben presentarse con ropa simple y neutra, cabello natural (recogido), zapatos bajitos y sin maquillaje.

«La agencia Nefer siempre se ha destacado por abrir las puertas a jóvenes de escasos recursos económicos y por trabajar de manera mancomunada con padres y allegados, para garantizar transparencia en el proceso», afirmó la experta en el mundo del modelaje.

Una educación integral

La también laureada actriz, explicó que el éxito de sus modelos se debe a la educación integral qué reciben las chicas, tanto en la escuela Gaviotas Ysabella como en Néfer, donde la disciplina ocupa un lugar primordial.

“Somos la agencia que ha logrado colocar más talentos en estos últimos años, gracias al trabajo que hemos venido realizando, durante años, a favor de los talentos dominicanos y latinos», afirmó orgullosamente Dippton.

En ese mismo tenor, la destacada artista entiende que tiene mucho que ver, la gestión del trabajo internacional que se hace para colocar el talento.

«Cuando la modelo toma el avión ya está completamente preparada para realizar un trabajo de calidad y sortear cualquier obstáculo que se le presente en el camino», aseguró.

Ninfas caribeñas

Las ninfas caribeñas de Néfer se han venido desplazando por las más importantes pasarelas y trabajado con reconocidas marcas, tanto en Europa y los Estados Unidos.

Entre las marcas más importantes se encuentran Prada, Louis Vuitton, Nina Ricci, Paco Rabanne, Gucci, Guest y Saint Laurent, entre otras.

Los interesados en obtener más información sobre el casting pueden lograrlo a través del correo [email protected], el teléfono (809) 605-9999 o las cuentas de Instagram @nefermodelsmanagement