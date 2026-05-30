RD fortalece su proyección internacional educativa en NAFSA 2026

Fuente Externa

Orlando, Florida. – La República Dominicana reafirmó su liderazgo en materia de internacionalización de la educación superior con la inauguración, por primera vez en NAFSA del stand oficial “República Dominicana: Destino Académico”, durante la conferencia anual de NAFSA: Association of International Educators 2026, que se realiza del 26 al 29 de mayo aquí en Orlando.

La delegación dominicana está integrada por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnogía (MESCyT), la Universidad del Caribe (UNICARIBE) y la Universidad Central del Este

(UCE), quienes aperturaron el Booth (stand) #1430. Ello constituye un paso relevante para fortalecer la presencia a nivel internacional de la educación superior dominicana y proyectar al país como un destino académico de excelencia, innovación y cooperación global.

En este sentido, la viceministra de Educación Superior para la Internacionalización, Dra. Paula Disla, destacó el impulso que representa este stand para la consolidación de la República Dominicana como destino académico.

Al respecto agradeció a la Universidad del Caribe (UNICARIBE) y a la Universidad Central del Este (UCE) por hacer posible que la República Dominicana cuente con este espacio en una actividad de tanta relevancia internacional, siendo primera vez que el país tiene presencia a través de un stand oficial, conforme indicó Disla.

Durante el acto inaugural, Fanta Aw, la CEO de NAFSA, resaltó el valor de la participación dominicana, definiéndola como «una oportunidad para impulsar alianzas estratégicas, programas de movilidad académica, investigación conjunta y nuevas oportunidades de intercambio internacional.»

Expresó su satisfacción de ver al Caribe representado en este escenario global e hizo hincapié en que «República Dominicana posee las condiciones ideales para liderar esa representación regional, gracias a su crecimiento académico, estabilidad institucional y capacidad de cooperación

internacional.»

Validación del Canciller de UNICARIBE

El Dr. José Alejandro Aybar, canciller de UNICARIBE, en sus palabras en la inauguración del stand, dijo que la participación de la Universidad del Caribe (UNICARIBE) forma parte de las políticas y estrategias de expansión y posicionamiento internacional de la institución, promoviendo acuerdos académicos, iniciativas de investigación, innovación educativa, programas de movilidad estudiantil y docente con universidades e instituciones de diferentes regiones del mundo»

Mientras, el Dr. José Hazim, comentó su satisfacción por los acuerdos que se han consolidado con la presencia de la UCE en este relevante escenario, así como por el impulso de la universidad como destino académico para miles de estudiantes que escogen a la UCE como su centro de estudios.»

En la inauguración del stand de la República Dominicana estuvieron presentes representantes de

QS, encabezados por Nicolas Elton; Paula Henao, de la UEES; Eric Talavera, de Times Higher Education.

También Mauricio Izquierdo, de College Board; así como una comitiva del Departamento de Estado de los Estados Unidos integrada por Giselle Dubinsky, EducationUSA Regional Manager (REAC) para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, Jennifer Brown, oficial del Programa en la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales (ECA) del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Igualmente, Crislena Mendez, Coordinadora del Programa de Intercambio de la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana, así como Dania María Gell, EducationUSA y Consejera en Santo Domingo, quien es egresada de UNICARIBE.

Las universidades ISA y UNEFA, adjunto al Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular (INESDYC), participaron en la conferencia anual, consolidando una

representación académica diversa y estratégica del país.

Sobre NAFSA 2026

NAFSA 2026 reúne a más de 10,000 profesionales, universidades y delegaciones provenientes de más de 110 países, consolidándose como el evento de educación internacional más

importante e influyente del mundo, y uno de los principales espacios para el fortalecimiento de la cooperación académica global.

Con esta destacada participación, República Dominicana continúa robusteciendose como un

referente regional en educación superior, fortaleciendo su conexión con el mundo y ampliando las oportunidades de desarrollo académico, científico y cultural para sus instituciones y estudiantes.