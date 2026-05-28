Por Jesus Diaz

SANTIAGO, República Dominicana. – El maestro José Rodríguez (Chiqui) anunció la posposición de sus aspiraciones para respaldar la candidatura del Dr. Luis Balboa para dirigir la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Recinto Santiago.

José Rodríguez afirmó que el acuerdo estratégico firmado entre ambas partes establece el compromiso de construir una visión compartida para transformar el Recinto UASD Santiago. Los académicos explicaron que esta alianza va más allá de un pacto electoral, constituyéndose en un proyecto institucional enfocado en el desarrollo y la modernización de la alta casa de estudios en esta provincia.

Durante sus intervenciones, los líderes universitarios se comprometieron formalmente a impulsar iniciativas orientadas a consolidar una gestión universitaria eficiente, participativa y transparente.

Asimismo, Luis Balboa enfatizo que el plan de gestión estará estrictamente sustentado en criterios de calidad académica, planificación institucional, diálogo permanente y vocación de servicio, tanto para la comunidad universitaria como para la sociedad dominicana en general a la vez que agradeció el respaldo del maestro Rodríguez

Con la unificación de estos liderazgos, la candidatura del Dr. Luis Balboa se consolida como la propuesta más sólida y consensuada para guiar los destinos de la UASD en Santiago de los Caballeros de cara al próximo período.

La actividad contó con la presencia de Juan Toribio Milane y Ramón Olivo, candidatos a la Subdirección Académica, así como Humberto Contreras y Wendy Peña, candidatos a la Subdirección Administrativa.