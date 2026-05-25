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Santo Domingo. – La Comisión Técnica de la Consulta Nacional para la Transformación de la Educación Dominicana avanzó en la definición de los contenidos y la metodología que servirán de base para elaborar el documento final con las principales propuestas de reforma del sistema educativo nacional.

En la reunión participaron el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía; la también exministra de Educación y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Ligia Amada Melo; así como los exministros de Educación y ex directores del INFOTEP, Melanio Paredes y Josefina Pimentel.

Durante el encuentro, Santos Badía afirmó que el proceso constituye “el único mecanismo vinculante” para construir una transformación educativa sustentada en el decreto presidencial que establece desarrollar una concertación nacional sobre el futuro de la educación dominicana.

Explicó que la iniciativa busca garantizar la participación de todos los sectores vinculados al sistema educativo, incluyendo universidades, sindicatos, empresarios, iglesias, organizaciones sociales, especialistas y representantes de la diáspora dominicana.

Asimismo, indicó que el proceso incluirá foros regionales, sectoriales e institucionales, además de encuentros con dominicanos residentes en el exterior y mesas de trabajo con expertos nacionales e internacionales.

El ministro señaló que el objetivo es construir una visión compartida sobre los principales desafíos estructurales de la educación dominicana, incluyendo la articulación entre subsistemas, la calidad de la enseñanza, la integración de la ciencia y la tecnología, y la adaptación del modelo educativo a las nuevas exigencias sociales, económicas y tecnológicas.

Santos Badía sostuvo que el país necesita avanzar hacia una reforma estructural capaz de responder a los desafíos de la cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial y las nuevas dinámicas del mercado laboral.

Durante la jornada, Melanio Paredes destacó la importancia de fortalecer la formación docente, al considerar que cualquier transformación curricular requiere maestros capacitados para implementar los cambios en las aulas.

De igual manera, Ligia Amada Melo respaldó la metodología presentada por la comisión y propuso que el documento técnico contemple evaluar si los profesores están siendo formados para responder a los cambios actuales. Asimismo, planteó que dicho documento sea ampliamente socializado entre los distintos sectores nacionales, a fin de fortalecer la legitimidad y la participación en el proceso.

En tanto, Josefina Pimentel planteó durante la reunión consultiva sobre la transformación del sistema educativo la incorporación de los colegios privados y de los estudiantes al proceso de discusión de la reforma educativa impulsada por el Gobierno, con el objetivo de que distintos sectores puedan conocer, escuchar y participar en las propuestas dirigidas a fortalecer la educación nacional.

La comisión presentó además el calendario preliminar de encuentros regionales que serán desarrollados en distintas provincias y universidades del país, junto a reuniones con sindicatos, empresarios, instituciones académicas, organizaciones sociales, iglesias, comunicadores y representantes de la comunidad dominicana en el exterior.

Las autoridades explicaron que el proceso no busca imponer una ley previamente elaborada, sino construir colectivamente una propuesta de transformación educativa más articulada, flexible, tecnológica y orientada al desarrollo nacional.

Entre los participantes estuvieron Maira Morla, directora general del INFOTEP; el padre Secilio Espinal, rector de la PUCMM; el padre Isaac García, rector de la UCNE; José Ramón Holguín Brito, rector del ITSC; y María Elisa Holguín, directora ejecutiva de AUPRI.

Asimismo, participaron los viceministros de Educación Ayacx Mercedes, Ancell Scheker y Francisco de Óleo; así como los viceministros de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Genaro Rodríguez, Otto Vargas, Paula Disla, Mirian Molina y Juan Francisco Viloria.

Igualmente asistieron Radhamés Mejía, Enrique de León, Ondina Matos, Rafaelín Santos, Staling Cordero, Julio César Madera y Ramona Mejía.