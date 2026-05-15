UASD presenta nuevo reglamento de Validación de estudios y títulos

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La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través de la Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional (DIGEPLANDI), presentó formalmente el nuevo Reglamento del Departamento de Validaciones de Estudios y Títulos (DVET), el cual es un instrumento normativo diseñado para consolidar los procesos académicos y garantizar la eficiencia en los servicios de la Primada de América.

La actividad se desarrolló en el paraninfo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y fue encabezada por los maestros Noel de la Rosa, director general de DIGEPLANDI, y Dulce Casilla, directora del Departamento de Validaciones de Estudios y Títulos.

De la Rosa destacó que el reglamento es una pieza clave para la organización de la estructura de servicios, políticas y procedimientos de la universidad, donde el relanzamiento del departamento es integral, abarcando no solo la normativa, sino también la modernización técnica y física.

«Este esfuerzo no se limita al reglamento; incluye la implementación de un sistema de trazabilidad para el seguimiento de expedientes y la apertura de nuevas y modernas oficinas en el Centro de Servicios Estudiantiles (antiguo comedor universitario), asegurando un entorno digno para nuestros usuarios», indicó De la Rosa.

El funcionario uasdiano enfatizó que bajo la gestión, del rector Editrudis Beltrán Crisóstomo, la calidad en los servicios universitarios ha pasado de ser un discurso a una prioridad absoluta; agregando que, con este nuevo marco jurídico, los procesos de reválida y validación aseguran estándares de rapidez, transparencia y un trato humano hacia la familia universitaria y el público general.

En la ceremonia estuvieron presentes autoridades de la academia así como el equipo técnico de la Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional (DIGEPLANDI), e invitados especiales.