Rector de la UASD coordina con el MIVED remodelación biblioteca Pedro Mir

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El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Editrudis Beltrán Crisóstomo y el ministro de Vivienda y Edificaciones (MIVED), Víctor-Ito-Bisonó, realizaron un recorrido por diversas áreas de la Biblioteca Pedro Mir; a los fines de hacer un levantamiento de los espacios que ameritan de una intervención o remodelación.

Beltrán Crisóstomo agradeció al ministro Bisonó y al presidente de la República, Luis Abinader por su constante apoyo para que la academia estatal mantenga los niveles de acceso y calidad que demandan los nuevos tiempos.

«Gracias señor ministro de la Vivienda, por acudir al llamado que nosotros le hicimos de manera inmediata para ayudarnos con la remodelación de estas instalaciones», subrayó el rector.

Expresó que «Nosotros hemos realizado a través de la subvención estatal algunos acondicionamientos, sin embargo en la parte más especializada y que demanda más recursos acudimos al ministerio de Edificación y Viviendas».

«Hemos acudido una vez más por la solicitud y el seguimiento que el rector Editrudis Beltrán nos ha dado y le ha planteado al señor presidente de la República y a nosotros mismos sobre el remozamiento de la Biblioteca Pedro Mir«, expresó Bisonó.

Indicó que es un compromiso, según «nos ha indicado el presidente, para todos los estudiantes y para todo el ambiente social, político, económico,

cultural del país, ya que es una biblioteca que ha estado siempre abierta, para todos los sectores de la sociedad dominicana».

Vamos a comenzar a hacer el levantamiento para hacer los presupuestos y luego lanzar la debida licitación para el rescate y el mantenimiento de la biblioteca» expresó el ministro Bisonó.

Junto al rector Beltrán Crisóstomo, y el ministro Bisonó, participaron en el recorrido la vicerrectora de Extensión, doctora Rosalía Sosa, el director del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), y otras autoridades de la academia.