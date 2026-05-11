Celebran en la UASD el foro República Dominicana ante la Gobernanza Digital

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La Universidad Autónoma de Santo Domingo, a través de su Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y la Facultad de Ciencias (FC), en coordinación con el proyecto Erasmus, celebró este viernes el foro “República Dominicana ante la Gobernanza Digital: Inteligencia Artificial, Plataforma y Transformación Pública”.

El evento, desarrollado en el auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir, reunió a destacados académicos, funcionarios gubernamentales y expertos internacionales para debatir el impacto y la regulación de las nuevas tecnologías en el país.

El decano de la Facultad de Ciencias, maestro José Ferreira Capellán, expresó que “El foro sobre Gobernanza Digital, Inteligencia Artificial y Transformación Pública que nos convoca hoy, es una muestra fehaciente de que la Facultad de Ciencias permanece vinculada a los grandes desafíos nacionales”,

Destacó que a lo largo del foro se presentarán avances significativos, nuevas contribuciones y debates sobre los retos que plantea la inteligencia artificial en la actualidad.

La actividad inició con la conferencia magistral “Educación Superior e Inteligencia Artificial: Rol de la Universidad Autónoma de Santo Domingo”, a cargo del vicerrector de Investigación y Postgrado, Radhamés Silverio.

El foro estuvo estructurado en tres bloques temáticos. El primero, “IA, Estado y Regulación”, fue moderado por Luz Féliz y contó con la participación de Reyson Lizardo, Rafael Tobías Crespo Pérez y Silverio del Orbe, quienes abordaron los retos legislativos y gubernamentales de la Inteligencia Artificial.

El segundo panel, “Juventud, Educación y Medios”, moderado por Angelina Sosa, reunió a José Aquino, presidente de la Sociedad Dominicana de Ciencias de Datos y docente del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA); Jesús Andújar, director ejecutivo del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE); y el académico Gerardo Peter, quienes analizaron el impacto de la tecnología en la educación y la sociología digital.

Mientras que el tercer bloque, titulado “Futuro Digital”, estuvo moderado por Franqueysi Severino y contó con las exposiciones de Jorge Taveras, representante del sector tecnológico privado vinculado Al modelo de Inteligencia Artificial NVIDIA, así como de las maestras Luz Féliz y Rosmery Alberto.