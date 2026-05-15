Dío Astacio posiciona a SDE como centro de inversión con la apertura de Expo Inmobiliaria ACOSDE 2026

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Santo Domingo Este.– El alcalde de Santo Domingo Este (ASDE), Dío Astacio, encabezó este jueves la apertura oficial de la primera Expo Inmobiliaria ACOSDE 2026, un evento que consolida al municipio como uno de los principales escenarios de expansión urbana, inversión y dinamización del sector inmobiliario en la República Dominicana.

La feria, organizada por la Asociación de Constructores de Santo Domingo Este (ACOSDE), se desarrolla desde este jueves 14 hasta el domingo 17 de mayo, en horario de 10:00 de la mañana a 9:00 de la noche, en la calle Virgilio Mainardi Reyna esquina Bonaire, sector Alma Rosa I.

Durante cuatro días, el evento reúne a desarrolladores inmobiliarios, empresarios, inversionistas, representantes del sistema financiero y actores clave del sector construcción, en una plataforma orientada a impulsar la economía local, promover nuevos proyectos y ampliar las oportunidades de acceso a viviendas y financiamiento.

En el acto inaugural, el alcalde Dío Astacio destacó el proceso de transformación que experimenta el municipio y afirmó que iniciativas como esta feria refuerzan la confianza del sector inversionista, al tiempo que consolidan a Santo Domingo Este como una ciudad de oportunidades y proyección.

“Santo Domingo Este está dejando de ser una ciudad dormitorio para convertirse en una ciudad de oportunidades. La inversión llega cuando existe seguridad jurídica, planificación y voluntad de trabajar junto al sector privado. Esta feria es una muestra de ello”, expresó Astacio.

La actividad contó con la presencia de autoridades gubernamentales y municipales, así como representantes del sector empresarial, financiero y de la construcción, quienes valoraron la creación de espacios que promueven la actividad económica y fortalecen el ecosistema inmobiliario de la demarcación.

El presidente de ACOSDE, Riubell Montes de Oca, expresó que esta primera edición nace con la visión de posicionar a Santo Domingo Este como un referente nacional del ámbito inmobiliario, al tiempo que agradeció el respaldo del Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), así como el apoyo de las entidades financieras y empresas participantes.

“Esta feria marca un paso importante para posicionar a Santo Domingo Este como un destino clave para la inversión inmobiliaria en el país. Agradecemos el respaldo de las autoridades y del sector privado que hicieron posible esta primera edición”, expresó Montes de Oca.

Como parte de la agenda inaugural, fueron presentadas las entidades financieras aliadas del evento, entre ellas el Banco Popular Dominicano y la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP), que dieron a conocer facilidades hipotecarias, tasas preferenciales, procesos de preevaluación y diversas alternativas de financiamiento para los asistentes.

La ceremonia incluyó la bendición oficial, el corte de cinta y un recorrido por los distintos espacios de exhibición y áreas comerciales, encabezado por el alcalde Dío Astacio, directivos de ACOSDE y representantes de las empresas participantes.

La Expo Inmobiliaria ACOSDE 2026 presenta proyectos residenciales, comerciales y turísticos de Santo Domingo Este y de otras zonas del país como Punta Cana, Cabrera y Río San Juan.