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Santo Domingo Este.- La Alcaldía de Santo Domingo Este (ASDE), a través de la Dirección de Deportes y Recreación, que dirige Andrés Liberato, celebró el Segundo Encuentro de Celebridades Deportivas de Santo Domingo Este, una iniciativa que reunió a destacadas figuras e instituciones del ámbito deportivo nacional para reconocer sus aportes, trayectorias y contribuciones al desarrollo del deporte dominicano.

La actividad fue desarrollada en el salón de eventos del Palacio Municipal “Dr. José Francisco Peña Gómez” y contó con la participación de atletas, dirigentes deportivos, entrenadores, árbitros, empresarios, representantes de federaciones y asociaciones, así como personalidades vinculadas al deporte nacional.

Durante sus palabras centrales, el alcalde Dío Astacio resaltó la importancia de continuar fortaleciendo el deporte y respaldando a quienes, con disciplina, entrega y perseverancia, se han convertido en orgullo para la República Dominicana.

“Ustedes son ejemplo de disciplina, perseverancia y compromiso. Con su trayectoria han demostrado que el deporte dominicano tiene talento y grandeza; hombres y mujeres capaces de inspirar a toda una generación”, expresó Astacio.

De su lado, el director de Deportes y Recreación del ASDE, Prof. Andrés Liberato, valoró la importancia de crear espacios de reconocimiento para atletas y propulsores deportivos que han dejado huellas importantes en el deporte nacional.

“Para nosotros es de gran satisfacción reunir en un mismo espacio a tantas figuras que han dejado huellas importantes en el deporte nacional y que continúan siendo referencia para las nuevas generaciones”, expresó Liberato.

Durante el acto fueron reconocidas figuras destacadas de disciplinas como voleibol, baloncesto, béisbol, boxeo, atletismo, taekwondo, gimnasia, ajedrez y softbol, además de instituciones deportivas, asociaciones, federaciones y personalidades vinculadas al desarrollo y fortalecimiento del deporte nacional.

Entre los reconocidos se encuentran Fernando Teruel, Evaristo Pérez, Víctor Hansen; el medallista olímpico Luis Pie, Juana Arrendel; Joaquín Martínez, Priscila Rivera, Teresa Durán; Así como Dominga Antonia Capellán y Juan Guerrero.

En el encuentro, asimismo fueron exaltadas las jugadoras de voleibol Florángel Terrero, Katielle Alonzo y Johanna Montero. También, Dahiana Santana, Erick Rosa, Sergio La Hoz, Patricia Castillo, Michael Gabriel Martínez y Danny Vásquez.

Durante la actividad fue reconocido el árbitro Samuel Hidalgo, conjuntamente con ABEPROSADO, ABASADO, FEDOMBAL y FEDOCLUBES, así como la empresa SEABOARD y propulsores deportivos Víctor Calzado y John Carmona.

La jornada estuvo marcada por un ambiente de entusiasmo y reconocimiento, convirtiéndose en un espacio para destacar el esfuerzo y la dedicación de hombres y mujeres que han representado dignamente a la República Dominicana tanto en escenarios nacionales como internacionales.

La mesa principal estuvo integrada por el alcalde Dío Astacio, el secretario general, Marcos Jesús Colón, así como Antonio Féliz, presidente del Concejo de Regidores, el regidor José Morrobel y el Prof. Andrés Liberato, director de Deportes y Recreación del ASDE.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este reafirma su compromiso con el impulso del deporte y el respaldo a atletas, dirigentes y propulsores deportivos que continúan siendo ejemplo de superación, disciplina y entrega para las presentes y futuras generaciones de Santo Domingo Este, Costa del Faro.