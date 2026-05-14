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La principal conclusión del encuentro celebrado en el día de ayer por el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación, MICI, del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, con comunitarios de Manzanillo y organizaciones ambientalistas, es el inicio en fecha próxima del diálogo tripartito entre el BID Invest, financiador del proyecto Manzanillo Bay Energy, el consorcio empresarial, ejecutor de éste, y los querellantes de la comunidad y de la sociedad civil.

El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, informaron que la decisión se tomó como parte de los protocolos y procedimientos de mediación y resolución de disputas del MICI.

Este proyecto que está construyendo dos plantas de generación eléctrica a gas natural licuado de 860 megavatios, es financiado por el BID Invest con una cartera de préstamo de más de 1,750 millones de dólares.

En la reunión realizada en el día de ayer, participaron por el MICI, la directora del organismo Andrea Repetto Vargas, el coordinador de la Fase de Resolución de Disputas, Gastón Aín, la especialista de la Fase de Verificación de Observancia, Amanda Beaujon, entre otros, y por la parte de las comunidades y organizaciones, Jorge Vélez, vicepresidente de INSAPROMA, Olmedo de León de la Sociedad Ecológica del Cibao, SOECI, Enrique de León del CNLCC, y un grupo de representantes de Manzanillo, municipio Pepillo Salcedo, provincia Montecristi.

Explicaron que la futura convocatoria de este diálogo tripartito se realizará después del 22 de mayo tras el MICI recibir la respuesta oficial del BID Invest a la queja depositada por los comunitarios y las organizaciones ambientalistas, y analizar la procedencia de la continuación del proceso.

La demanda depositada ante el MICI por los comunitarios y las organizaciones consiste en demandar la reubicación del proyecto de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional de Manglares Estero Balsa, la restauración del área a su estado original en la cual actualmente se edifican las plantas de electricidad que fue devastada para la construcción de un gran terraplén, y la indemnización de los sectores de la población que vivían de la recolección de crustáceos y de otras especies que habitaban en ese lugar.

Los participantes en el encuentro celebrado en el día de ayer, expresaron su satisfacción por el buen ambiente reinante y los resultados logrados.

“Somos conscientes de que con esta reunión estamos demostrando al país que es posible dirimir las diferencias de opiniones, de criterios y de intereses a través del diálogo”, afirmaron.

Gran parte de la reunión, el MICI la ocupó para exponer los procedimientos, protocolos y limitaciones de su intervención para conciliar y superar el conflicto existente.

Por su parte, los comunitarios y las organizaciones reiteraron su agradecimiento por tener la oportunidad de participar en un proceso de diálogo y concertación, y su interés de que prime el respeto estricto a la ley, la conservación del Parque Nacional de Manglares Estero Balsa y, en general, la protección del ecosistema de la Bahía de Manzanillo.

El MICI anunció en el encuentro que procederá en el día de hoy y de mañana a realizar un recorrido en el área de construcción del proyecto, y visitar al Parque Nacional de Manglares Estero Balsa y al sistema de los humedales y de las lagunas protegido por el convenio internacional Ramsar, para obtener información de primera mano.