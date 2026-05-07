Dirigente ADP en San Juan exige declarar área protegida toda la Cordillera Central

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San Juan, RD. – La dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en San Juan, profesora Carolin Piña, valoró como un paso importante la decisión del presidente Luis Abinader de ordenar el paro inmediato de todas las actividades vinculadas al proyecto minero Romero, aunque advirtió que la lucha de las comunidades continuará hasta lograr garantías permanentes para la protección de la Cordillera Central.

Piña expresó que la medida representa un reconocimiento a la voz del pueblo sanjuanero y a las múltiples jornadas de protesta realizadas en defensa del agua, la vida y el medio ambiente. Sin embargo, sostuvo que las comunidades no están luchando por una simple pausa en las operaciones mineras, sino por una decisión definitiva que garantice la preservación de los recursos naturales de la región.

“La Cordillera Central no es simplemente una zona geográfica; es el corazón ecológico de nuestro país. Es biodiversidad, es agua y es vida para las generaciones presentes y futuras”, manifestó la dirigente magisterial, al tiempo que recordó que miles de ciudadanos enfrentaron durante años campañas de descrédito, humillaciones y descalificaciones por defender el derecho de los pueblos a vivir en un ambiente sano.

La dirigente de la ADP afirmó que el pueblo de San Juan protagonizó una lucha digna y valiente, logrando articular un amplio movimiento social sin intereses particulares ni agendas políticas ocultas.

“En cada marcha y en cada voz levantada quedó claro un mensaje que hoy retumba en todo el país: no a la minería en San Juan, sí al agua y sí a la vida”, expresó.

Carolin Piña llamó al Gobierno y a las autoridades ambientales a escuchar el clamor colectivo de las comunidades y proceder a declarar toda la Cordillera Central como área protegida, sin excepciones.