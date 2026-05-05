Tzu Chi celebrará 60 años de amor incondicional con jornada familiar en el Mirador Sur

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Bajo el lema de la compasión y la gratitud, la Fundación Budista Tzu Chi, División República Dominicana, invita a todas las familias dominicanas a un evento único este próximo domingo 10 de mayo. La actividad, que conmemora el 60.º aniversario de la fundación a nivel global, se llevará a cabo de 1 a 4 de la tarde, en el Gazebo 9 del Parque Mirador Sur. (próximo al Restaurante Higüero).

Esta celebración tiene un significado triple, ya que coincide con el Día de Tzu Chi, el Día del Nacimiento de Buda y la celebración del Día de las Madres. El evento busca fortalecer los lazos familiares y promover la paz interior a través de un programa educativo, recreativo y completamente gratuito.

Los asistentes podrán disfrutar de una tarde cargada de valores, espiritualidad y la reflexión característica de esta efeméride, que se presenta como un espacio para celebrar la vida y la gratitud hacia las madres. El programa incluirá: expresiones culturales, como baile de señas y demostraciones artísticas. Actividades educativas sobre el cuidado de nuestro planeta y dinámicas familiares, tales como juegos tradicionales y retos diseñados para integrar a grandes y chicos.

Esta celebración será un puente de amor y esperanza para la comunidad dominicana, honrando seis décadas de servicio humanitario ininterrumpido en todo el mundo.

La Fundación Budista Tzu Chi fue fundada en 1966 en Hualien, Taiwán, por la Maestra Cheng Yen. Lo que comenzó como un grupo de 30 amas de casa que ahorraban centavos diarios en alcancías de bambú para ayudar a los necesitados, se ha transformado en una de las organizaciones humanitarias más grandes del mundo. Su labor se basa en cuatro Misiones: Caridad, Medicina, Educación y Cultura Humanista, además de un sólido enfoque en la protección ambiental.

Su vínculo con el pueblo dominicano nació de la solidaridad tras la devastación del huracán Georges en 1998. En aquel momento, los voluntarios no solo entregaron ayuda de emergencia, sino que establecieron un compromiso a largo plazo, la construcción de la Escuela Tzu Chi en La Romana, que hoy brinda educación secundaria en valores a jóvenes de escasos recursos. Desde entonces, la división dominicana ha mantenido una labor constante con operativos médicos, distribución de útiles escolares y alimentos, además de promoción de la educación ambiental en todo el territorio nacional.