NABIE y la FAO inauguran cocinas, huertos escolares y sistemas de agua en Monte Plata para fortalecer el Programa de Alimentación Escolar

Las infraestructuras benefician a 3,234 miembros de la comunidad educativa de esa provincia

Monte Plata. – El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) inauguraron ocho cocinas escolares, ocho huertos pedagógicos y dos Sistemas de Captación y Aprovechamiento de Agua de Lluvia (SCALL) en centros educativos de Monte Plata, como parte de las acciones orientadas a fortalecer el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y promover entornos escolares más saludables y sostenibles.

Las infraestructuras fueron desarrolladas en el marco del proyecto “Entorno escolar saludable a través de estrategias innovadoras para el fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE)”, ejecutado por el INABIE con la asistencia técnica de la FAO.

Durante la actividad, el director ejecutivo del INABIE, Adolfo Pérez, resaltó el impacto directo de estas acciones en la vida de los estudiantes y el compromiso institucional con resultados concretos.

“Seguimos dando pasos firmes y decididos para mejorar la alimentación escolar en nuestro país. Esto es parte de un compromiso de trabajar con acciones concretas y resultados tangibles que benefician a nuestros estudiantes. Si un estudiante está bien alimentado, con buena salud y en un entorno adecuado, tendrá mejores oportunidades de aprendizaje y de futuro”, expresó.

De su lado, el representante de la FAO en la República Dominicana, Rodrigo Castañeda, valoró estas intervenciones como un avance significativo en materia de seguridad alimentaria.

“Esto es seguridad alimentaria. Tener una cocina digna, acceso al agua y producción a través de huertos escolares permite garantizar alimentos saludables para los estudiantes. Una comunidad sin agua no puede ser saludable, y por eso estas acciones representan un salto en la calidad de vida y el bienestar de las comunidades”, afirmó.

Estas acciones corresponden a la segunda inauguración de este tipo de obras durante la actual gestión del INABIE, tras una primera intervención realizada en San Juan, donde se entregaron seis cocinas y seis huertos escolares.

Bienestar para comunidad educativa

Con las intervenciones en Monte Plata se beneficia directamente a 3,234 miembros de la comunidad educativa, entre estudiantes y docentes, quienes ahora cuentan con mejores condiciones para la preparación de los alimentos, la higiene, el acceso al agua y el fortalecimiento de los procesos educativos vinculados a la nutrición.

En total, fueron inauguradas ocho cocinas escolares en igual número de centros educativos: Politécnico José de la Luz Guillén, Mata Limón, Portal de Belén, Politécnico Ciudad del Conocimiento, Josefa Roselló, Escuela Gregorio Luperón, Eugenio María de Hostos (Los Limones) y José Vásquez Jiménez (El Corozo).

Las cocinas intervenidas fueron sometidas a un proceso de readecuación integral que incluyó trabajos de demolición, reconstrucción y mejoras en ventilación, iluminación, sistemas eléctricos y de plomería, así como la habilitación de áreas de cocción, fregaderos, almacenes y espacios para el manejo de frutas.

Con estas mejoras, espacios que anteriormente presentaban limitaciones estructurales y operativas fueron transformados en áreas seguras, dignas y funcionales para la preparación de los alimentos escolares, garantizando mejores condiciones de higiene, inocuidad y eficiencia en la ejecución del PAE.

Como parte complementaria del proyecto, fueron inaugurados dos Sistemas de Captación y Aprovechamiento de Agua de Lluvia (SCALL) en el Centro Educativo Morayma Veloz y la Escuela Eugenio María de Hostos, una solución sostenible que permite recolectar y utilizar agua pluvial para actividades como la preparación de alimentos, la higiene y la limpieza en los centros educativos.

Este sistema contribuye además a mejorar la disponibilidad de agua en las escuelas, reducir costos asociados a su adquisición y fortalecer las condiciones sanitarias del entorno escolar.

Asimismo, el proyecto incluyó la instalación de huertos escolares pedagógicos bajo modalidad de casa sombra, concebidos como espacios educativos que permiten a los estudiantes aprender sobre producción de alimentos, nutrición, sostenibilidad y cuidado del medio ambiente.

De igual manera, se fortalecieron los Comités de Alimentación y Nutrición Escolar (CANE) en 88 centros educativos de la regional, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de las acciones vinculadas a la educación alimentaria y nutricional dentro de las comunidades educativas.

En esta iniciativa participaron y brindaron apoyo diversas instituciones, entre ellas el Ministerio de Educación (MINERD), el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Agricultura, la Cámara de Diputados, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), el programa Supérate, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) y el Centro de Investigación y Promoción Social (CIPROS).

A la actividad asistieron el viceministro del Ministerio de la Presidencia, Luis Madera; el viceministro del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Eladio Pérez; el diputado de la provincia Monte Plata, Román de Jesús Vargas; y el director de Infraestructura del Ministerio de Educación (MINERD), Carlos Martínez.

Por el INABIE, acompañaron al director ejecutivo los subdirectores Luis Jiménez, Melvin Ramírez y Luis Valdez; el director de Salud y Nutrición, Luis Lizardo; el coordinador del Programa de Apoyo Escolar, Santos Gervasio; y la encargada de Nutrición, Yomaira Tejeda.

Y por la FAO, participaron Mariella Ortega, especialista en Seguridad Alimentaria y Nutrición; Wilmel Terrero, especialista en seguimiento y monitoreo; Edgar Reyes, especialista en estandarización de procesos; y Patricia Jiménez, encargada de alianzas.

Asimismo, estuvieron presentes Anthony Franco, en representación del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES; Buenaventura de la Cruz, director regional de Educación 17; Fermín Cleto, coordinador del Centro Educativo Mata Limón; Dante Sánchez, en representación de la Secretaría Técnica para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SETESSAN); directores distritales, representantes de la comunidad educativa y estudiantes.

Con estas iniciativas, el INABIE reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo el Programa de Alimentación Escolar, mediante mejoras en infraestructura, acceso al agua, educación nutricional y participación comunitaria, contribuyendo así al bienestar y desarrollo integral de los estudiantes del sistema educativo público dominicano.