En plena homilía sacerdote exige terminación de calles tras 4 años de su destrucción en Sabana Grande de Boyà

Por Amaurys Florenzan

Sabana Grande de Boyà, Monte Plata.- La mañana de este domingo, en plena homilía, el sacerdote de la Parroquia Nuestra Señora de Candelaria, Juan Carlos de la Rosa, exigió al gobierno la terminación de las calles totalmente destruidas, tras el presidente Luis Abinader dar el primer picazo para su asfaltado.

El religioso recordó que el presidente Luis Abinader dio el primer picazo para el asfaltado de las calles, reconstrucción de aceras, contenes como el mejoramiento de las carreteras Sabana-Tarana- Autovía y Sabana- Batey Enriquillo-Autovía del Nordeste, sin embargo, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones inició los trabajo, y a un año después, el exministro Deligne Ascención realizó el programa “45 días con la Gente”, donde prometió asfaltar hasta los callejones.

Criticó que MOPC se destruyeran las calles, aceras y contenes para su reconstrucción, y luego se marcharon dos meses después, dejándolo en polvo y el lodo.

En medio de la eucaristía, el sacerdote hizo un llamado directo a las fuerzas vivas del municipio a unirse y exigir la terminación definitiva de estas obras, al considerar que el deterioro de las vías afecta el desarrollo de Sabana Grande de Boyá, al que calificó como el municipio más olvidado de la provincia Monte Plata.