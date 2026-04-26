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El director de la CAASD concluyó este fin de semana un recorrido que abarcó los 27.55 kilómetros de cañadas en proceso de saneamiento, donde observó cúmulos de basuras en tramos que provocan inundaciones por las obstrucciones de los cauces de estos afluentes. Reitera llamado a la conciencia ciudadana ante impacto de los desechos en drenajes.

SANTO DOMINGO – El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), ingeniero Fellito Suberví, aseguró que “el dolor de cabeza, la zozobra y el terror” que provocan las inundaciones, que por más de 30 años han sufrido los residentes en las proximidades de la cañada Juan Valdez en el sector de Los Ríos, será cosa del pasado con el saneamiento de este afluente.

Sin embargo, advirtió el funcionario que la solución a las inundaciones en el Gran Santo Domingo requiere de la «toma de conciencia» por parte de la población respecto al manejo de la basura.

Durante un recorrido por las cañadas en proceso de saneamiento, entre ellas Juan Valdez, Las 800, Guajimía, Las Caobas, y Los Girasoles el ingeniero Suberví explicó que, aunque el imaginario colectivo se enfoca en el centro de la ciudad, «donde más se inunda es en la periferia, donde están todas esas cañadas», debido a la densidad poblacional y al impacto de los desechos en los cauces.

El director de la CAASD fue enfático al señalar que la basura es el principal obstáculo para que las obras de infraestructura funcionen correctamente. «No nos quejemos porque el Estado no limpia los imbornales. Vamos a poner esfuerzo para que no lo ensucien», sentenció Fellito Suberví.

Señaló que, pensando en el bienestar, la seguridad y la salud de la gente, el gobierno del Presidente Luis Abinader ha puesto el tema de las cañadas «en el tablero», pero advirtió que, si no se crea conciencia, la basura seguirá afectando los sistemas diseñados para durar hasta 50 años.

El ingeniero Suberví Hernández denunció incluso que en zonas donde ya se han entregado obras que ahora son avenidas, hay personas que rompen el concreto que cubre las cañadas y «le hacen un hoyo para tirar la basura por ahí abajo”.

Fellito Suberví defendió la efectividad de los proyectos concluidos por la CAASD, citando como ejemplo principal a Cristo Park. Aseguró que, a pesar de las fuertes lluvias recientes, en ese lugar «no pasó nada» porque la obra funciona correctamente como desagüe hacia el río Isabela.

Asimismo, destacó que, de los 45 kilómetros de cañadas intervenidos, ya se han entregado 19 kilómetros en sectores como Villa Linda, Los Cocos, El Café de Herrera y El Indio, donde los reportes indican que no hubo inundaciones tras la finalización de los trabajos.

El titular de la CAASD reiteró que el mantenimiento de la ciudad es un esfuerzo colectivo. «Es un problema de sociedad y de toma de decisión, no solamente del gobierno, sino también de la ciudadanía», concluyó, tras proponer una campaña educativa permanente que involucre a líderes políticos y comunicadores para cambiar la cultura de limpieza en el país.