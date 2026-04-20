Gobierno refuerza a través de DASAC respuesta social tras mesa de trabajo en Puerto Plata

Hasta el momento las acciones dispuestas por el presidente Luis Abinader Corona para llevar soluciones integrales a las familias afectadas en la zona través de DASAC han representado una inversión de más de 116 millones de pesos.

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Puerto Plata. – Tras la mesa de trabajo encabezada por el presidente Luis Abinaderen el municipio de Villa Montellano, Puerto Plata, el Gobierno dominicano continúa fortaleciendo su respuesta social, con operativos ampliados de asistencia dirigidos a las familias afectadas por las recientes inundaciones.

En ese sentido, la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), bajo la dirección de Edgar Augusto Féliz Arbona, ha asumido un rol protagónico en la ejecución de las medidas dispuestas, desplegando brigadas en múltiples territorios y acelerando la entrega de enseres esenciales del hogar, garantizando desde el primer momento la alimentación con la distribución de alimentos cocidos y crudos

El funcionario informó en la mesa de trabajo, que hasta el momento las acciones dispuestas por el presidente Luis Abinader Corona para llevar soluciones integrales a las familias afectadas través de DASAC en esa zona, han representado una inversión de más de 116 millones de pesos.

Féliz Arbona destacó que la coordinación efectiva con el mandatario ha permitido una respuesta más ágil y focalizada. “Estamos ejecutando instrucciones precisas del presidente, llevando soluciones reales a las familias que lo han perdido todo. Aquí hay un Gobierno presente, que actúa con determinación y sensibilidad”, expresó.

El presidente Abinader Corona, quien recorrió personalmente las zonas impactadas y encabezó encuentros con autoridades locales, reafirmó su compromiso de dar soluciones integrales y rápidas a las comunidades vulnerables. Este liderazgo ha sido respaldado de forma directa por DASAC, que ha traducido las decisiones estratégicas en acciones concretas sobre el terreno.

Como resultado de esta articulación, miles de familias han recibido neveras, estufas, colchones, lavadoras, juegos de sala, comedor y cilindros de gas, impactando comunidades de Puerto Plata y extendiendo la asistencia de manera simultánea al Gran Santo Domingo, en sectores como Los Platanitos, el Túnel de Capotillo, Nuevo Amanecer de Los Alcarrizos y Hoyo de Bate.

Asimismo, DASAC ha llevado soluciones integrales a la comunidad de Los Macos, en la provincia Hato Mayor, como parte de un operativo nacional que busca acelerar la recuperación de las zonas afectadas.

Los beneficiarios han manifestado su agradecimiento por la rapidez de la intervención gubernamental, resaltando que estas acciones representan un apoyo decisivo para restablecer la normalidad en sus hogares.

Edgar Augusto Feliz Arbona, también recorrió este domingo distintos sectores de Santo Domingo Oeste, como parte de la continuidad de las entregas para llevar dignamente tranquilidad a todos los sectores.