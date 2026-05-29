Más de 650 estudiantes de La Vega recibieron atenciones de salud durante jornada del INABIE

La iniciativa incluyó servicios especializados en salud visual, auditiva, bucal y preventiva

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Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) desarrolló una Jornada de Salud Integral en La Vega, beneficiando a más de 650 estudiantes de distintos centros educativos del Distrito Educativo 06-04 La Vega Oeste, como parte de las acciones que impulsa la institución para fortalecer el bienestar y la salud de la población estudiantil del sistema educativo público.

En la jornada, realizada en la Escuela Secundaria San Francisco de Sales, se ofreció servicios especializados en las áreas de salud visual, auditiva, bucal y preventiva, con el objetivo de detectar oportunamente condiciones que pudieran afectar el aprendizaje y la calidad de vida de los estudiantes.

Al destacar la importancia de este tipo de iniciativas, el director ejecutivo del INABIE, Adolfo Pérez, indicó que las condiciones de salud están estrechamente vinculadas al aprendizaje y al rendimiento académico.

“Un niño que no ve bien, que no escucha correctamente o que tiene una condición de salud sin atender enfrenta mayores dificultades dentro del aula. Por eso, desde el INABIE continuamos fortaleciendo el Programa de Salud Escolar mediante jornadas integrales que desarrollamos durante todo el año en distintos centros educativos públicos del país”, expresó.

Durante la actividad fueron beneficiados estudiantes del Centro Educativo El Guabal, Centro Cristiano T.E.A.R.S. y la Escuela Parroquial Cristiana María Auxiliadora, quienes recibieron atenciones médicas gratuitas por parte de un equipo multidisciplinario del INABIE integrado por optómetras, odontólogos, médicos escolares, técnicos y personal administrativo especializado.

Familias y autoridades valoran la iniciativa

Madres de los estudiantes, así como la gobernadora provincial de La Vega, Luisa Jiménez, y el director del centro educativo sede, Jorge Carlok, valoraron positivamente el impacto de esta jornada en beneficio de los estudiantes y sus familias.

“Esto representa una gran ayuda económica para nosotros como padres. Mis hijas recibieron todas sus evaluaciones y atenciones médicas aquí mismo, lo que les permitirá aprender mejor y tener una mejor calidad de vida”, expresó Elivel Peña, madre de dos estudiantes.

De su lado, la gobernadora destacó que “estas son las acciones que impulsa el Gobierno para garantizar que nuestros niños reciban las atenciones necesarias para su bienestar y desarrollo integral, a través de instituciones como el INABIE”.

Servicios médicos integrales

En el área de salud visual se realizaron tamizajes de agudeza visual, evaluaciones especializadas e indicaciones de lentes correctivos para los estudiantes que presentaron alguna deficiencia visual. Los lentes serán entregados posteriormente.

En salud auditiva, el personal médico realizó procedimientos de otoscopia, timpanometría, audiometría y extracción de cuerpos extraños. Asimismo, los estudiantes diagnosticados con déficit auditivo recibieron auxiliares auditivos de manera inmediata.

En salud bucal fueron ofrecidos servicios de profilaxis dental, aplicación de flúor, restauraciones, exodoncias, sellantes y orientaciones sobre higiene oral. Además, se entregaron kits de higiene dental para promover hábitos saludables entre los estudiantes.

De igual forma, en el área de salud preventiva se realizaron evaluaciones de afecciones de la piel, pediculosis, alergias, infecciones y síntomas gripales, incluyendo la entrega gratuita de medicamentos para tratar distintas condiciones detectadas durante la jornada.

Durante el desarrollo de la actividad estuvieron presentes, además, el regidor Joselito de la Cruz y Blanca Ruiz, directora distrital de Educación 06-04 La Vega Oeste.

Asimismo, acompañaron al director ejecutivo del INABIE los subdirectores Luis Valdez, Luis Jiménez y Melvin Ramírez; el director de Salud y Nutrición, Luis Lizardo; Santos Gervasio, encargado del Departamento de Participación y Servicios Estudiantiles; Rafael de la Mota, coordinador regional; Alexis Saldívar, técnico distrital; e Indhira Ovalles, directora provincial.