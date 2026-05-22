Frente Amplio y organizaciones populares protestan contra «el negocio» de la Seguridad Social

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Santo Domingo, RD.– El Frente Amplio, Bloque Popular Jesús Adón y la Coalición por una Seguridad Social Digna protestó con pancartas, consignas y rimas de frente al Congreso Nacional para rechazar el actual modelo de Seguridad Social y las propuestas de reforma impulsadas por el Gobierno.

Durante la manifestación, denunciaron que el sistema de seguridad social se ha convertido en “un negocio” en beneficio de élites financieras, con la complicidad de distintos gobiernos.

Aseguraron que se mantendrán “en pie de lucha” por un seguro de salud que cubra la totalidad de los gastos médicos de los afiliados, especialmente en casos donde los pagos representen un riesgo para el patrimonio familiar o la calidad de vida de las personas.

Asimismo, anunciaron movilizaciones a nivel nacional en demanda de pensiones dignas que permitan a los trabajadores enfrentar la vejez sin convertirse en una carga para sus familias, además de garantizar protección ante discapacidad, enfermedades, maternidad, fallecimiento o pérdida de empleo.

Necesitamos una seguridad social que proteja a los trabajadores frente a accidentes laborales y enfermedades profesionales, independientemente de su condición laboral expresó María Teresa Cabrera, presidenta del Frente Amplio

Denunciaron que el actual modelo ha fracasado en garantizar derechos básicos relacionados con salud, pensiones, cuidados y riesgos laborales, debido a que mantiene un enfoque centrado en la rentabilidad y el negocio.

Las organizaciones rechazaron además las propuestas que, aseguran, pretende presentar el Gobierno, al considerar que profundizan el modelo actual mediante más cotizaciones, mayor presencia del mercado y menos beneficios para la población.

«Nosotros nos oponemos a cualquier aumento en la edad de retiro o en la cantidad de cotizaciones requeridas para acceder a una pensión, ya que afectaría principalmente a trabajadores de un mercado laboral cada vez más informal», aseveró Cabrera.