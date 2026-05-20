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COTUI, Sánchez Ramírez.- El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), ingeniero Fellito Suberví, se reunió este martes con empresarios, funcionarios gubernamentales y líderes comunitarios de esta provincia, para abordar y consensuar los avances del acueducto Sánchez Ramírez y Trasvase hacia el Gran Santo Domingo, un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Estado dominicano.

Durante la reunión, que tuvo lugar en la Gobernación, se debatieron elementos claves en el desarrollo del proyecto y la disponibilidad hídrica para los cuatro municipios y 9 distritos municipales de la provincia Sánchez Ramírez, así como el Gran Santo Domingo, garantizando en una primera fase 5.5 metros cúbicos por segundo de agua potable; es decir, 125 millones de galones por día.

“El gobierno del presidente Luis Abinader lleva tres años armando este proyecto para abastecer de agua potable, dando prioridad a todos los municipios de la provincia Sánchez Ramírez, y luego al trasvase hacia Gran Santo Domingo”, comentó Fellito Suberví.

Agregó que desde la CAASD el proyecto es manejado como “prioridad” por el impacto que tiene.

“Por eso estamos aquí y continuaremos en constante comunicación con los cotuisanos, desarrollando actividades y buscando las más factibles soluciones durante todo el proceso de construcción”, afirmó el director de la CAASD.

Informó, además, que para los días 1 y 2 de junio están programando realizar vistas públicas con la sociedad y expertos en materia de agua, para consensuar y retroalimentar a la población sobre el proyecto, su disponibilidad hídrica y las condiciones del embalse. La primera está pautada para realizarse en Cotuí y la segunda en Santo Domingo.

“Ojalá se empiece a construir mañana mismo”, afirmó Francisco Sánchez, de la Cámara de Comercio y Producción de Sánchez Ramírez, al asegurar que, por el momento, el proyecto goza del consenso de todos los sectores de la provincia, organizaciones no gubernamentales, empresariales y gubernamentales, y que apoyan la necesidad de utilizar las aguas de la Prensa de Hatillo para alimentar a millones de personas.

El también miembro del Consejo Ecoturístico, dijo que son los primeros en apoyar la viabilidad del proyecto. “Esto es una urgencia para los cuatro municipios y los 9 distritos que conforman esta provincia”, apuntó.

Por otro lado, el representante del BID, Sergio Pérez, reveló que el Acueducto Múltiple Sánchez Ramírez y trasvase hacia Santo Domingo es el más importantes que tienen en desarrollo en toda la región del Caribe. Resaltó que el agua de la presa Hatillo es de las más buena del país y que solo hay que seguir con un protocolo de tratamiento de limpieza de algas, filtración y potabilización.

El Acueducto Múltiple Sánchez Ramírez – trasvase Santo Domingo es impulsado por el presidente Abinader para solucionar el déficit de agua potable que ha existido por décadas en esta provincia y el Gran Santo Domingo. Este acueducto estaría listo para el 2028.

El director de la CAASD se comprometió en desarrollar un trabajo continuo hasta dejar habilitada la obra y dijo que visitará con mayor frecuencia la provincia en seguimiento a las ejecutorias.

En la actividad participaron la gobernadora Cristina Rodríguez, Francisco Sánchez y Eugenia Torres, de la Cámara de Comercio; Manuel José, presidente de la Unión de Juntas de Vecinos; Arquímedes Matías Viloria, presidente del Fondo Minero de Sánchez Ramírez (Fomisar); y Max Starlin León, de la Asociación de Pequeños y Medianos empresarios de la Construcción, entre otras personalidades.

Mientras, el director de la CAASD estuvo acompañado de Luis Salcedo, asesor y director de Operaciones; el subdirector Francisco Campusano; Katihusca Ledesma y Sergio Polanco, de Planificación; Aladino Ortíz, director de Atención y Relaciones con las Comunidades y José Mateo, de Calidad de las Aguas.

También estuvieron presentes representantes del INDRHI, EGEHID, INAPA, el Ministerio de Energía y Minas, y de Barrick Pueblo Viejo, entre otros.