El director de la OMS advierte sobre la «magnitud y la velocidad de la epidemia» del ébola

RT.-La crisis generada por el brote del virus del Bundibugyo, una cepa del ébola, en África, fue unos de los temas tratados en la 79.ª. Asamblea Mundial de la Salud. En su exposición de este martes, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), manifestó su «profunda preocupación por la magnitud y la velocidad de la epidemia» y advirtió sobre las medidas que se pueden tomar para contener la enfermedad, que no tiene vacuna ni tratamiento específico.

«En ausencia de una vacuna, hay muchas otras medidas que los países pueden tomar para detener la propagación del virus y salvar vidas», sostuvo Tedros durante el encuentro que se celebra del 18 al 23 de mayo en Ginebra, Suiza. Entre ellas, mencionó «la comunicación de riesgos y el compromiso comunitario».

Respecto del desarrollo de la enfermedad, detalló que «hasta ahora se han confirmado 30 casos en la provincia congoleña de Ituri», más otros dos en Kampala, capital de Uganda, que habían estado en la República Democrática del Congo, y un ciudadano estadounidense que fue evacuado a Alemania. En cuanto a los sospechosos, ya hay más de 500 casos y 130 muertes que estarían relacionadas con el brote del ébola.

«Estas cifras cambiarán a medida que se amplíen las operaciones sobre el terreno, lo que incluye el refuerzo de la vigilancia, el rastreo de contactos y las pruebas de laboratorio», advirtió Tedros. También reveló que «se han registrado muertes entre trabajadores sanitarios, lo que apunta a una transmisión asociada con la atención médica».

Otro de los motivos de preocupación explicados por el director general de la OMS es el desplazamiento de la población, producto de la inseguridad y los conflictos internos. En ese sentido, detalló que en Ituri se movilizaron más de 100.000 personas. «La zona es también minera con altos niveles de movimiento de población que aumentan el riesgo de una mayor propagación», comentó.

Por último, Tedros anunció que fue aprobado un «adicional de 3,4 millones de dólares» que se destinarán al «fondo de contingencia para emergencias, con lo que el total asciende a 3,9 millones de dólares».

Declaración de «emergencia de salud pública»

Este domingo, la OMS declaró una «emergencia de salud pública de importancia internacional» por el brote que afecta a República Democrática del Congo y Uganda. Se trata de una cepa altamente contagiosa que se transmite a través de los fluidos corporales. Sin embargo, aclaró que la situación actual no cumple con los criterios de «emergencia pandémica», según la definición del Reglamento Sanitario Internacional.

Por su parte y ante el aumento de los contagios, los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades también declararon la emergencia de seguridad sanitaria continental. Esta medida les permite coordinar la respuesta en el continente, reforzar la vigilancia, el despliegue de personal de emergencia y la movilización de recursos.