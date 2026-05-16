Ucrania ataca la mayor central nuclear de Europa

En la instalación no se registraron heridos ni daños materiales.

RT

Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron este sábado con un dron la central nuclear de Zaporozhie, informó el servicio de prensa de la planta.

El vehículo aéreo no tripulado se estrelló cerca de las unidades de potencia de la central, pero no detonó. «No se registraron heridos ni daños materiales. Especialistas trabajan en el lugar, inspeccionando la zona y evaluando las circunstancias del incidente», reza el comunicado.

A pesar de los frecuentes ataques ucranianos, la central continúa operando con normalidad y los parámetros de seguridad siguen bajo estricto control. «Los niveles de radiación en la planta y en la zona de observación se encuentran dentro de los límites normales», aseguró el servicio de prensa.

La central destacó que los ataques a la mayor instalación nuclear de Europa «traspasan todos los límites posibles» y representan «un acto de terrorismo nuclear y una imprudencia temeraria que podría poner en peligro la seguridad de toda una región».