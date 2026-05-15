Trump revela qué le dijo Xi sobre Irán

Fuente RT

Donald Trump reveló lo que le dijo su homólogo chino, Xi Jinping, sobre Irán. «Dijo que no va a dar equipos militares. Es una gran declaración. Lo dijo hoy. Es una gran declaración, lo dijo con firmeza», comentó el presidente de Estados Unidos en entrevista con Fox News.

«Pero al mismo tiempo dijo que compran mucho petróleo allí y les gustaría seguir haciéndolo», agregó.

Según Trump, el mandatario chino también le confesó que quisiera que se reabriera el estrecho de Ormuz. Además, a Pekín no le gusta que Irán cobre peaje por el tránsito por la estratégica vía marítima, agregó.

Trump se reunió con Xi en Pekín este jueves, tras llegar a China el día anterior en visita oficial de tres días. Se trata del primer viaje de un presidente de EE.UU. al gigante asiático en ocho años.