Trump dice que quiere que Venezuela sea el estado 51 de EE.UU. y Delcy Rodríguez

RT.-La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, descartó este lunes que su país se incorpore formalmente al territorio estadounidense, como reportara previamente la cadena Fox News, con referencia a comentarios formulados por el mandatario de ese país, Donald Trump.

«Eso no está previsto, jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos es que amamos nuestro proceso de independencia y amamos a nuestros héroes y heroínas», sostuvo la dignataria desde La Haya, tras ser consultada por la prensa sobre el tema.

Rodríguez reiteró que su gestión continuará «defendiendo la integridad [territorial], la soberanía, la independencia» y la «historia» de la nación bolivariana –que calificó como «de gloria»–, soportada en el sacrificio de «hombres y mujeres que dieron su vida» por hacer de Venezuela «no una colonia sino un país libre».

«El presidente Trump sabe. Hemos estado trabajando en una agenda diplomática de cooperación. Ese es el curso, ese es el camino. Venezuela, ciertamente, es el país que tiene las reservas de petróleo más grandes del planeta y también una de las más grandes de gas. El camino es la cooperación para el entendimiento entre los países», concluyó.

¿Anexión por petróleo?

Esta jornada, Fox News reportó que Trump le aseguró a uno de sus reporteros que está «considerando seriamente» convertir a Venezuela en el estado número 51 de EE.UU. Detrás de esa decisión estarían las vastas reservas petrolíferas de esa nación suramericana. Para fundamentar su aserto, el inquilino de la Casa Blanca habría afirmado que hay «40 billones de dólares en petróleo allí».

No es la primera vez que el presidente estadounidense ha expresado abiertamente su interés en que el país suramericano se incorpore en calidad de estado al territorio estadounidense o ha presumido de su papel en la política interior venezolana tras los bombardeos del pasado enero, así como del control que, en su decir, ahora tiene Washington del crudo procedente de Venezuela.

«Venezuela es un país muy feliz ahora mismo. Eran miserables y ahora son felices. Está bien gestionado. El [volumen de] petróleo que está saliendo es enorme, el mayor en muchos años. Y las grandes compañías petroleras están entrando con las plataformas más grandes, más bonitas que jamás haya visto», aseguró en la víspera.

Asimismo, en febrero pasado, declaró jocosamente que su plan era «convertir a Canadá en el estado número 51», mientras que «Groenlandia será el estado número 52» y «Venezuela puede ser el estado número 53». Días más tarde, escribió en sus redes sociales la palabra «estado», como reacción a la victoria venezolana en la final del Clásico Mundial de Béisbol, en la que fue derrotado el combinado estadounidense.