Rusia dispone de todo lo necesario para la disuasión nuclear y así garantiza su seguridad, además de contar con la capacidad de lanzar un ataque de represalia.

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Entre ellos figuran el complejo láser Peresvet, el sistema de misiles antiaéreos S-350 Vityaz, el complejo hipersónico Avangard, el sistema de misiles hipersónicos Kinzhal y los submarinos nucleares Arjánguelsk y Kniaz Vladímir.

El caza Su-57 de quinta generación es uno de los mejores del mundo y puede lanzar ataques muy destructivos contra objetivos terrestres. Las fuerzas aeroespaciales también buscan objetivos militares.

En las imágenes se pueden ver cazas interceptores MiG-31 armados con misiles hipersónicos Kinzhal, así como bombarderos estratégicos Tu-160.

El sistema de misiles S-500 Prometéi puede interceptar misiles balísticos y objetivos aerodinámicos. La estación Vorónezh-DM controla cada día el espacio aéreo, y el sistema de misiles Vityaz puede alcanzar distintos objetivos militares.

La Armada rusa también defiende las fronteras marítimas del país y garantiza la presencia militar de Rusia en el océano. La fragata Admiral Gorshkov puede atacar objetivos tanto en el mar como en tierra a gran distancia.

Asimismo, Rusia dispone de todo lo necesario para la disuasión nuclear y así garantiza su seguridad, además de contar con la capacidad de lanzar un ataque de represalia.

Las fuerzas estratégicas rusas disponen de complejos de misiles balísticos intercontinentales Yars, desplegados en muchas partes del país. Mientras que el arma hipersónica Avangard es única y no puede ser interceptada por los modernos sistemas de defensa antiaérea.

Continuando con las tradiciones de sus antepasados de la Gran Guerra Patria, los soldados se entrenan continuamente y se suman a las filas para tomar parte en la liberación de los territorios en la zona de la operación especial militar.

En el video se ve el proceso de instrucción de los militares de las tropas aerotransportadas que disparan contra objetivos de entrenamiento.

El uso de drones se ha ampliado enormemente durante el conflicto ucraniano, y de ahí surgieron en Rusia tropas que operan sistemas no tripulados.

También se ve en las imágenes cómo un dron de ataque Molniya-2 apoya a las unidades de asalto. Asimismo, aparatos no tripulados de reconocimiento ZALA vigilan el terreno de combate, mientras que drones kamikaze Lancet alcanzan armamento del enemigo.

Desde el puesto de mando de la agrupación unida de tropas se dirige lo que ocurre en el campo de batalla, y para el reconocimiento del territorio ocupado por el enemigo se utiliza el dron pesado Inojódets.

Además, se muestra otro tipo de drones que impactan contra el armamento enemigo; como los sistemas Guerán que se emplean para alcanzar objetivos militares en la retaguardia. En particular, se mostró el lanzamiento del dron a reacción Guerán-5.

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