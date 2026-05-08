Primer comentario de militares iraníes sobre nuevo enfrentamiento con el Ejército de EE.UU.

Un vocero militar afirmó que EE.UU. es «criminal y agresor», y los países que lo apoyan deben saber que Irán «responderá con contundencia» a sus ataques.

RT.-El portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya de Irán, Ebrahim Zolfaghari, ha comentado el nuevo enfrentamiento del país persa con el Ejército de EE.UU.

«El Ejército invasor, terrorista y bandido de Estados Unidos, violando el alto el fuego, atacó un buque cisterna iraní que se desplazaba desde las aguas costeras de Irán en la zona de Jask hacia el estrecho de Ormuz, así como a otro buque que ingresaba al estrecho frente al puerto de Fuyaira, en Emiratos Árabes Unidos. Simultáneamente, bombardearon zonas civiles en las costas de los puertos de Khamir, Sirik y la isla de Qeshm, en colaboración con algunos países de la región», denunció.

Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, de inmediato y como medida de represalia, atacaron las embarcaciones militares estadounidenses al este del estrecho de Ormuz y al sur del puerto de Chabahar, causándoles daños considerables, agregó.

Irán acusa a EE.UU. de violar el alto el fuego «Estados Unidos, criminal y agresor, y los países que lo apoyan deben saber que la República Islámica de Irán, como en el pasado, responderá con contundencia y sin la menor vacilación a cualquier agresión y ataque», concluyó el portavoz.

Tras más de un mes de hostilidades, EE.UU. e Irán acordaron una tregua el pasado 7 de abril, pero las tensiones continúan debido al fracaso de las negociaciones de paz, el intercambio de ataques verbales y el bloqueo naval mutuo a buques comerciales entre el golfo Pérsico y el mar Arábigo.

El proceso negociador entre Teherán y Washington permanece en el aire, después de que la segunda ronda entre las delegaciones de ambos países en Islamabad se haya cancelado dos veces.

Ante el estancamiento diplomático, desde la República Islámica han advertido que no aceptarán amenazas ni presión, al tiempo que están dispuestos a responder duramente a cualquier futura agresión.