Irán acusa a EE.UU. de violar el alto el fuego

RT.-El portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya de Irán, Ebrahim Zolfaghari, acusó este jueves a EE.UU. de romper el alto al fuego al atacar dos buques iraníes y varias zonas civiles.

«El Ejército invasor, terrorista y bandido de Estados Unidos, violando el alto el fuego, atacó un buque cisterna iraní que se desplazaba desde las aguas costeras de Irán en la zona de Jask hacia el estrecho de Ormuz, así como a otro buque que ingresaba al estrecho frente al puerto de Fuyaira en Emiratos Árabes Unidos», se lee en el comunicado difundido por la agencia Tasnim.

Tregua en jaque: ¿qué se sabe del nuevo enfrentamiento entre EE.UU. e Irán? Asimismo, asegura que las fuerzas estadounidenses «bombardearon zonas civiles en las costas de los puertos de Khamir, Sirik y la isla de Qeshm, en colaboración con algunos países de la región».

En respuesta, las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán atacaron inmediatamente las embarcaciones militares estadounidenses al este del estrecho de Ormuz y al sur del puerto Chabahar, causándoles daños considerables, aseveró.

Tras más de un mes de hostilidades, EE.UU. e Irán acordaron una tregua el pasado 7 de abril, pero las tensiones continúan debido al fracaso de las negociaciones de paz, el intercambio de ataques verbales y el bloqueo naval mutuo a buques comerciales entre el golfo Pérsico y el mar Arábigo.

El proceso negociador entre Teherán y Washington permanece en el aire, después de que la segunda ronda entre las delegaciones de ambos países en Islamabad se haya cancelado dos veces.

Ante el estancamiento diplomático, desde la República Islámica han advertido que no aceptarán amenazas ni presión, al tiempo que están dispuestos a responder duramente a cualquier futura agresión.

El periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal sostiene que no se puede confiar en EE.UU., ya que ha sido un «violador permanente de acuerdos».