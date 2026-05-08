Medios: Ejército de EE.UU. ataca un petrolero iraní y recibe una dura respues

El anuncio llega tras la afirmación de Donald Trump de que el ‘Proyecto Libertad’ en Ormuz será suspendido por un breve periodo de tiempo.

RT

El Ejército estadounidense ha atacado un petrolero iraní en el estrecho de Ormuz, informa IRIB News.

En respuesta, militares estadounidenses fueron atacados con misiles iraníes, lo que los obligó a retirarse tras sufrir daños.

Además, tres destructores estadounidenses fueron atacados por la Armada iraní cerca del estrecho de Ormuz, afirman fuentes de Tasnim. Las naves estadounidenses resultaron dañadas por un ataque naval iraní y ahora «huyen hacia el mar de Omán», agregan. El ataque se llevó a cabo con misiles y drones suicidas.

El domingo 3 de mayo, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció una iniciativa para liberar los buques retenidos en el estrecho de Ormuz. El ‘Proyecto Libertad’ comenzó la mañana de este lunes, hora de Oriente Medio, con la participación de destructores de misiles guiados, más de 100 aeronaves, plataformas no tripuladas multidominio, además de 15.000 efectivos de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, el líder norteamericano declaró este martes que la operación se suspenderá durante un breve periodo de tiempo. Los medios reportan que Estados Unidos e Irán han alcanzado un entendimiento para aliviar el bloqueo naval estadounidense en el estrecho de Ormuz, a cambio de una reapertura gradual de esta vía marítima. Según las fuentes consultadas, tras una serie contactos intensivos, en las próximas horas podría registrarse un avance respecto a la situación de los barcos varados en el estrecho de Ormuz.