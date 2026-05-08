Díaz-Canel reacciona a la nueva oleada de sanciones estadounidenses contra Cuba

La Habana calificó la más reciente arremetida de Washington de «castigo colectivo» que pretende «rendir por hambre y desesperación a toda la población cubana».

RT.-El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, advirtió este jueves que «las medidas de cerco económico adicionales hoy anunciadas» por el Departamento de Estado de EE.UU. «agravan la situación ya difícil» que enfrenta la isla, aunque también fortalecen la determinación del pueblo cubano de «defender la patria, la revolución y el socialismo».

«Nuestro pueblo ya conoce la crueldad detrás de las acciones del Gobierno de EE.UU. y de la saña con la que es capaz de atacarlo. Comprende, como entiende el resto del mundo, que se trata de una agresión unilateral contra una nación y una población cuya única ambición es vivir en paz, dueños de su destino y sin la interferencia perniciosa del imperialismo estadounidense», reza el mensaje que publicó en sus redes sociales.

Esta jornada, la oficina del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, difundió un comunicado en el que se anuncian nuevas medidas coercitivas unilaterales contra Cuba. El alto funcionario las calificó de «decisivas para proteger la seguridad nacional de EE.UU.», así como para «privar al régimen comunista y al ejército de Cuba de acceso a activos» al que su país le atribuye carácter «ilícito».

«Con las medidas adicionales de castigo colectivo anunciadas hoy contra Cuba, el Gobierno de EE.UU. confirma su intención genocida contra la nación cubana y despeja toda duda sobre la falsedad de sus pretextos para agredir a nuestro país», manifestó en su cuenta de X el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

De su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores del país caribeño catalogó la arremetida de Washington como «una agresión económica despiadada», que pretende «rendir por hambre y desesperación a toda la población cubana» y «tratar de generar una catástrofe social, económica y política a escala nacional».

Amenaza de EE.UU. a Cuba

El 29 de enero, el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara una «emergencia nacional» ante la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región. El texto acusa al Gobierno cubano de alinearse con «numerosos países hostiles», de acoger a «grupos terroristas transnacionales» y de permitir el despliegue en la isla de «sofisticadas capacidades militares y de inteligencia» de Rusia y de China.

Sobre esas bases, se anunció la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la nación antillana, a lo que se suman amenazas de represalias contra aquellos que actúen contra la orden ejecutiva de la Casa Blanca.

El paso se da en medio de una escalada entre Washington y La Habana, que, sistemáticamente, ha rechazado esas alegaciones y ha advertido que defenderá su integridad territorial. El presidente de Cuba respondió que «esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales».

El pasado 7 de marzo, Trump anunció que «un gran cambio pronto llegará a Cuba», añadiendo que está llegando «al final del camino».

EE.UU. mantiene el bloqueo económico y comercial contra Cuba desde hace más de seis décadas. El embargo, que afecta gravemente a la economía del país, fue ahora reforzado con numerosas medidas coercitivas y unilaterales por parte de la Casa Blanca.