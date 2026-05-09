«El sacrificio humano más grande de la historia»: Nicaragua transmite «eterno» agradecimiento a Rusia

RT.-El asesor para Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional de la Presidencia de Nicaragua, Laureano Facundo Ortega Murillo, transmitió «el saludo, el abrazo, el cariño» de los copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, al mandatario de Rusia, Vladímir Putin, y al pueblo ruso con motivo del 81.° aniversario de la victoria de la URSS sobre la Alemania nazi.

Gran desfile militar en Moscú por el Día de la Victoria Durante un evento dedicado a la conmemoración de esta fecha tan importante, Laureano Ortega resaltó que Nicaragua expresa su agradecimiento «eterno» al heroico pueblo soviético y al heroico pueblo ruso que «ha defendido y defiende a la humanidad del fascismo, de la fuerza del mal». «Hace 81 años, la victoria contra el nazifascismo encabezado entonces por esa Alemania nazi [implicó] el sacrificio humano más grande de la historia de la humanidad por la paz de los pueblos del mundo», enfatizó.

En la misma línea, expresó la «hermandad, solidaridad y acompañamiento» de Nicaragua en «una firme batalla» que Rusia libra hoy en día contra «el fascismo que quiere resurgir en Ucrania». «En ese Gobierno [ucraniano] ilegítimo, títere de la OTAN, financiado, promovido y organizado por la OTAN, Rusia está allí, defendiendo en primer lugar a su pueblo y defendiendo a los pueblos del mundo de esa nueva ola del fascismo», hizo hincapié el alto cargo.