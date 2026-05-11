Banreservas realizará Feria Inmobiliaria en España con gran variedad de propiedades

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Santo Domingo.- Los dominicanos residentes en España y otros lugares de Europa tendrán la oportunidad de invertir en una propiedad inmobiliaria en su país de origen, al beneficiarse de las condiciones preferenciales que ofrecerá la Feria Inmobiliaria Banreservas, a celebrarse del 22 al 24 de mayo, en Madrid.

Extranjeros residentes en Europa interesados en invertir en la República Dominicana también podrán acceder a las facilidades de financiamiento dispuestas para esta feria, la segunda efectuada por Banreservas en la capital española.

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, destacó que esta iniciativa busca acercar oportunidades de inversión a la diáspora dominicana y a los extranjeros que confían en la estabilidad del país.

“Con esta feria facilitamos a nuestros compatriotas en el exterior el acceso a financiamiento en condiciones favorables para que puedan adquirir una vivienda en su país, al tiempo que contribuimos al dinamismo del sector inmobiliario y al desarrollo económico nacional”, expresó.

Una amplia variedad de casas, apartamentos y otras propiedades estarán disponibles en el recinto de la Feria Inmobiliaria Banreservas Madrid, que funcionará de 10:00 a.m. a 9:00 de la noche en el Hotel Meliá Castilla, en la calle del Poeta Joan Maragall, 43, Tetuán, de Madrid.

Para coordinar una cita en cualquiera de los tres días de feria, que serán 22, 23 y 24 de mayo, los dominicanos residentes en Europa y los extranjeros interesados pueden hacerlo mediante el teléfono 960 990 022 en la República Dominicana, o marcando al +34 960 99 00 22 desde Madrid.

También están disponibles los canales digitales www.banreservas.com o directamente con Inmobiliaria Reservas, TuCasaRD, Plusval, Mr. Home y Keller Williams Dominicana.

El propósito de esta expo es ofrecer a la diáspora dominicana residente en Europa la oportunidad de financiar la compra de viviendas, con una propuesta de valor de unidades funcionales presentadas por importantes desarrolladores inmobiliarios; al tiempo de contar con el acompañamiento y asesoría personalizada conforme a las necesidades de cada adquiriente.

En esta feria estarán presentes constructores y desarrolladores como CBS, Bisonó, LVP, Crisfer Inmobiliaria, Grupo GHR, Grupo Servinta, Epic Venture, Grupo BP, Novoterra, Inmobiliaria Santerra, Blue Diamond Construction, Constructora Rizek Vigesca, Grupo Rincón/Corinsa, Grupo Pedreira, Constructora Vialboral, JPress, Inversiones Troter, entre otros.

Esta es una feria para que los dominicanos residentes en España o en cualquier país de Europa puedan hacer realidad su sueño de contar con una propiedad en su tierra de origen, así como para extranjeros interesados en invertir en la República Dominicana.