Presunto implicado en muerte de sargento policial se entrega a las autoridades en SDO

Fuente externa

La Policía Nacional informó la entrega de Juan Carlos Labal García, alias “Ricky”, señalado como uno de los presuntos implicados en el enfrentamiento armado donde perdió la vida el sargento Adolfo Miguel Mella Brito.

El hecho ocurrió entre el sector La Joya y el kilómetro 14 de la autopista Duarte, en Santo Domingo Oeste, cuando agentes policiales realizaban labores de patrullaje preventivo y fueron atacados a tiros por varios individuos, según explicó el vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira.

Durante el enfrentamiento también resultaron heridos el raso Arturo Morillo Clinton y el civil José Manuel Capellán.

Asimismo, dos presuntos delincuentes murieron en el intercambio de disparos. Estos fueron identificados como Jorge Raylin, alias “El Menor”, y Luis Javier Gregorio de la Cruz, conocido como “Patica” y/o “Flaco Gatillo”.

La Policía indicó que Labal García será puesto a disposición de la justicia y reveló además que se encontraba prófugo tras haberse evadido de la cárcel de Najayo.