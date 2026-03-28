Policía Nacional arresta a “Nuno”, implicado en asalto a joyería en Santo Domingo Este

por la Redaccion

La Policía Nacional informó sobre la captura de Junior Samuel González Núñez, alias “Nuno”, de 31 años, señalado como uno de los más buscados por su presunta participación en un asalto a una joyería en Santo Domingo Este.

El arresto se llevó a cabo en el sector 27 de Febrero, específicamente en la intersección de la calle 8 con la calle 15, tras labores de inteligencia realizadas por agentes del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos contra la Propiedad.

Según el informe oficial, González Núñez era buscado mediante la orden de arresto No. 503-2024-EMES-02165, acusado de encabezar una banda que el 28 de octubre de 2024 perpetró un asalto en la joyería Argenis Oro, ubicada en el distrito municipal de San Luis, donde sustrajeron prendas y dinero en efectivo.

Las autoridades indicaron que el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones para localizar a otros posibles implicados en el caso.