Prisión preventiva coronel policial Fausto Madé imputado de agredir a una joven

Por PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Ante las evidencias aportadas por el Ministerio Público, un juez impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, al coronel policial Fausto Madé Ramírez, imputado de agredir físicamente a una joven en el sector Los Minas.

El procesado fue arrestado con una orden judicial que solicitó la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género de Santo Domingo Este, tras la obtención de evidencias de los hechos que han sido calificados provisionalmente de violación a los artículos 309 y 309-1, del Código Penal, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género de Intrafamiliar.

El fiscal litigante Pedro Castro sustentó la solicitud de prisión preventiva con diferentes pruebas presentadas ante el juez Leomar Cruz Quezada, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, quien dictó la medida de coerción al procesado y ordenó su cumplimiento en el centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo, en el municipio Santo Domingo Oeste.

La solicitud de medida de coerción señala que los hechos fueron denunciados por ante la Fiscalía de Santo Domingo Este, estableciéndose que ocurrieron en horas de la madrugada del pasado 30 de marzo, en el sector Los Minas, mientras la víctima, de 19 años, se encontraba dentro de un vehículo junto a una hermana menor de edad y otra persona propietaria del automóvil.

Según la denuncia, la patrulla policial, dirigida por el coronel Madé Ramírez, se acercó insistentemente a dicho vehículo por lo que el propietario del mismo le dijo que se retirarían del lugar en breve. No obstante, indica, que la patrulla no permitió que los ocupantes del vehículo se marcharan y que uno de los agentes causó daño al automóvil, rayándolo, aparentemente, con un casco de botella.

Ante la situación, la joven y sus acompañantes salieron del automóvil con la finalidad de documentar lo sucedido, logrando grabar la placa del vehículo.

En ese momento, el conductor de la patrulla realizó maniobras bruscas en el vehículo en que realizaban su servicio, procediendo el coronel a desmontarse, y, tras percatarse de que estaba siendo grabado, reaccionó de manera violenta y procedió a agredir física y verbalmente a la joven, tomándola por el pelo de forma brusca y lanzándola al suelo, causándole lesiones en las rodillas y secuelas en la cabeza, acciones que quedaron captadas en un vídeo difundido por las redes sociales.

Tras el inicio de las investigaciones a cargo de la fiscal Raquel Guzmán se obtuvo la orden de arresto que fue ejecutada por la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (Deamvi), de la Policía Nacional, luego de que el imputado se entregara ante las autoridades frente a su residencia en presencia de su abogado.