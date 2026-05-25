Cinco países «no están muy entusiasmados con la idea», informó una fuente al medio.

RT.-Reino Unido, Francia, España, Italia y Canadá bloquearon la propuesta de que los aliados de la OTAN destinen el 0,25 % del PIB a ayuda militar para Ucrania, informó The Telegraph, citando a fuentes.

Esta semana, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró que su propuesta no contará con apoyo.

Rutte esperaba ratificar dicha iniciativa en la próxima cumbre anual de la OTAN en Ankara, Turquía.

Esta semana, en el grupo bélico comenzaron las discusiones sobre cómo reforzar el apoyo a Kiev.

Una fuente de la alianza informó que al menos siete Estados miembros, todos los cuales gastan más del 0,25 % del PIB en ayuda militar a Kiev, habían expresado su apoyo. Pero cualquier propuesta adoptada por la OTAN requiere de un respaldo unánime.

«No están muy entusiasmados con la idea», dijo la fuente, señalando a Londres, París, Madrid, Roma y Ottawa como opositores.

La noticia supone un duro golpe para la credibilidad del Reino Unido como uno de los aliados más firmes de Ucrania, observó el medio.

En junio pasado, tras una cumbre de la OTAN, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseveró que la Alianza Atlántica pagaría «al 100 %» el coste total del armamento que Estados Unidos suministra al régimen ucraniano. Este mecanismo se materializa a través del programa PURL, mediante el cual Washington vende armas a sus aliados europeos, quienes a su vez las canalizan hacia el régimen de Kiev.

Desde Moscú han insistido en repetidas ocasiones en que el flujo de armamento occidental no alterará el equilibrio estratégico en el campo de batalla. Asimismo, Rusia ha sido clara en sus advertencias: cualquier arma de origen occidental suministrada a Ucrania será considerada un objetivo legítimo para sus fuerzas militares.