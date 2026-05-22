Banreservas inicia en Madrid su segunda feria inmobiliaria con tasas preferenciales desde 9.50%

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Madrid, España. – El Banco de Reservas inició este viernes su segunda feria inmobiliaria en la capital española con tasas preferenciales desde 9.50%, con el propósito de que la diáspora dominicana residente en Europa pueda adquirir una propiedad en la República Dominicana en condiciones especiales de financiamiento.

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, al detallar las facilidades ofrecidas durante la feria, expresó que el acceso a una vivienda propia continúa siendo una de las principales aspiraciones de muchos dominicanos que residen en el exterior.

“Junto a nuestros aliados estratégicos ofrecemos más de cinco mil soluciones habitacionales en distintas regiones del país, con condiciones competitivas y atractivas facilidades de financiamiento para nuestros compatriotas residentes en Europa”, afirmó Aguilera.

Agregó que los interesados podrán beneficiarse de financiamiento de hasta el 90% del valor del inmueble, con plazos de hasta 20 años para pagar, lo que representa una oportunidad concreta para invertir en una vivienda en su país de origen.

El ejecutivo bancario sostuvo que esta feria representa un espacio ideal para respaldar los proyectos y aspiraciones de los dominicanos residentes en Europa, fortaleciendo su vínculo con la República Dominicana mediante la posibilidad de invertir en una propiedad.

Asimismo, invitó a inversionistas extranjeros a considerar a la República Dominicana como un destino atractivo para la inversión, al destacar su estabilidad económica, seguridad jurídica y un entorno favorable para los negocios.

“Nuestro país vive un momento de crecimiento, modernización y confianza que fortalece su atractivo para la inversión”, enfatizó Aguilera.

Ubicación y acceso a la feria

La Segunda Feria Inmobiliaria Banreservas en Madrid se celebra del 22 al 24 de mayo, en el Hotel Meliá Castilla, ubicado en la calle del Poeta Joan Maragall, 43, Tetuán, 28020, Madrid, España, en horario de 10:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Los dominicanos residentes en Europa interesados en aprovechar estas facilidades pueden coordinar una cita llamando al +34 960 99 00 22 desde Madrid o iniciar sus gestiones a través del portal banreservas.com. También pueden contactar directamente con Inmobiliaria Reservas, TuCasaRD, Plusval, Mr. Home y Keller Williams Dominicana.

Con esta segunda edición de la feria inmobiliaria en Madrid, Banreservas fortalece sus vínculos con la diáspora dominicana radicada en Europa, al ofrecer condiciones preferenciales para facilitar la adquisición de inmuebles en la República Dominicana.

En la ceremonia inaugural participaron autoridades diplomáticas y consulares dominicanas acreditadas en España, empresarios, desarrolladores, constructores, promotores inmobiliarios, miembros del Consejo de Directores y ejecutivos de Banreservas.