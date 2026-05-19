«La paz y la prosperidad universal»: Putin se dirige al pueblo chino antes de su visita a Pekín

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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se dirigió al pueblo chino en un videomensaje en vísperas de su visita a Pekín, que tendrá lugar del 19 al 20 de mayo por invitación de su homólogo chino, Xi Jinping.

El mandatario ruso elogió la cooperación estratégica sólida entre los dos países y señaló que esta desempeña un importante papel estabilizador en el escenario mundial. «Al mismo tiempo, no nos aliamos contra nadie, sino que trabajamos en pro de la paz y la prosperidad universal», indicó Putin.

En este contexto, hizo hincapié en que Moscú y Pekín siguen precisamente esta linea y actúan de forma coordinada «en defensa del derecho internacional y de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas en toda su plenitud, integralidad e interrelación».

Afirmó también que ambos Estados apoyan la interacción activa en el marco de la ONU, la Organización de Cooperación de Shanghái, los BRICS y otras estructuras multilaterales, «contribuyendo de manera significativa a la resolución de los problemas acuciantes, tanto mundiales como regionales».

«Estoy convencido de que juntos seguiremos haciendo todo lo posible por profundizar la asociación y la buena vecindad entre Rusia y China en aras del desarrollo dinámico de nuestros dos países y el bienestar de nuestros pueblos, en interés del mantenimiento de la seguridad y la estabilidad mundiales», enfatizó Putin.

Nivel de cooperación sin precedentes

El jefe de Estado ruso además destacó el intercambio regular de visitas mutuas y la celebración de conversaciones bilaterales al más alto nivel, que representan «una parte importante e inseparable» de los esfuerzos conjuntos por desarrollar el potencial de ambas naciones. Recordó que hace 25 años Rusia y China firmaron el Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación que «sentó una base sólida para la formación de una interacción verdaderamente estratégica y una asociación integral» en beneficio de ambas partes.

«En la actualidad, las relaciones ruso-chinas han alcanzado un nivel verdaderamente sin precedentes», declaró el mandatario.

«Su carácter especial se manifiesta en un clima de entendimiento mutuo y confianza, en la disposición a cooperar sobre la base de la reciprocidad y la igualdad, a mantener un diálogo respetuoso y a prestarse apoyo mutuo en cuestiones que afectan a los intereses fundamentales de ambos países, incluida la defensa de la soberanía y la unidad estatal», añadió.

«Buenos y amistosos contactos»

En este sentido, Putin indicó que Moscú y Pekín desarrollan activamente sus relaciones en una amplia gama de ámbitos, incluyendo la política, la económica, defensa y cultura. «Es decir, hacen conjuntamente todo lo que contribuye a profundizar la cooperación bilateral y a la causa del desarrollo global de nuestros países», precisó. Agregó que precisamente estas cuestiones constituyen la agenda de las negociaciones que se llevarán a cabo esta semana en Pekín.

Señaló además que aprecia la disposición de su homólogo chino a una cooperación a largo plazo, ya que los «buenos y amistosos contactos ayudan a trazar los planes más ambiciosos para el futuro y a hacerlos realidad».

Nuevas oportunidades

Vladímir Putin también hizo hincapié en el creciente intercambio comercial bilateral, que ha superado la barrera de los 200.000 millones de dólares. Detalló que las transacciones se realizan casi en su totalidad en rublos y yuanes. El mandatario ruso declaró que se han realizado y siguen realizándose grandes iniciativas en los ámbitos más importantes de la cooperación, como ‘años cruzados de la cultura’ y ‘años ruso-chinos de cooperación en el ámbito de la educación’.

«Quiero destacar que en Rusia se tiene un gran respeto por la historia milenaria de China, sus logros en la cultura, el arte y la ciencia. Y nos interesa que nuestros pueblos se acerquen, se comprendan aún mejor y adopten todo lo bueno que hay en las ricas tradiciones y el patrimonio de ambos países», dijo Putin, al explicar que por eso Moscú acoge con satisfacción la introducción del régimen sin visados sobre una base recíproca.

«Esto no solo contribuye a dinamizar los intercambios comerciales y turísticos, sino que también abre nuevas oportunidades para la comunicación y el establecimiento de contactos entre los ciudadanos de Rusia y China», concluyó.

La visita oficial de Vladímir Putin coincide con el 25.º aniversario de la firma del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre ambos países.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, informó que la parte rusa tiene «grandes expectativas» de la visita. «Nuestras relaciones son multifacéticas e incluyen el comercio y la cooperación económica, así como el diálogo en el ámbito educativo. Este año la cooperación se centra en la educación, la medicina y la cultura. Cualquier contacto entre jefes de Estado supone un nuevo impulso para el desarrollo», dijo Peskov.