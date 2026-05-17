Elecciones en la UASD, generan excelentes expectativas

Por Juan López

En cumplimiento del estatuto (Arts. 26 y 130) y sus procedimientos institucionales, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el próximo 17 de junio, se realizarán elecciones democráticas para escoger sus nuevas autoridades (121 diferentes cargos) para el cuatrienio 2026-2030.

En esas importantes elecciones serán elegidos el rector, 4 vicerrectorías, 9 decanos de facultades con 9 vicedecanos; 52 directores de escuelas; 4 directores de recintos universitarios con 4 subdirectores; 17 directores de centros y subcentros con sus respectivos subdirectores.

El Claustro Elector de la UASD necesita de un quórum del 60 % de su matrícula: totalidad de los profesores adscritos y meritísimos; 5 %, de estudiantes, 2 % de ayudantes de profesores y 1 % del personal administrativo con relación a los profesores.

Triunfarán en primera vuelta quienes alcancen mayoría absoluta (50 + 1 de los votos emitidos). En la segunda vuelta competirán los dos candidatos que obtuvieron mayoría, en la cual ganarán quienes alcancen la mayor cantidad de votos.

El actual proceso electoral empezó con 4 aspirantes a la rectoría. Ya, formalmente, quedaron en competencia el actual vicerrector Investigación y Postgrado, profesor Radhamés Silverio y el doctor Jorge Azjana, quien recibió el apoyo entusiasta de los maestros Wilson Mejía y Oscar Rosario, que decidieron retirar sus candidaturas a la rectoría.

En mi doble condición de agradecido egresado de las aulas de grado y postgrado y profesor por más de 45 años de la UASD (actualmente jubilado-contratado) conservo el derecho a opinar y la buena voluntad de contribuir para que, como ha sido la tradición institucional, las elecciones resulten democráticas, transparentes y equitativas para que resulte ganadora nuestra querida Alma Máter.

Las diferentes encuestas que se han realizado así como las actividades proselitistas que se están efectuando evidencian una correlación de fuerzas que favorece la candidatura del doctor Jorge Azjana.

Se vaticina un seguro y amplio triunfo, en primera vuelta, del doctor Jorge Azjana con más del 75 % de los votos válidos que tendrán a bien depositar los universitarios con derechos a elegir en las próximas elecciones de la UASD.

Al igual que en los pasados comicios universitarios de 2022, este optimista augurio a favor del doctor Jorge Azjana se fundamenta en los siguientes indicadores:

1.- El buen contenido de su propuesta programática de gestión, guiada en pilares esenciales que favorecen la modernización y necesarios cambios académicos, tecnológicos, administrativos, en la investigación y las relaciones universidad-sociedad que está necesitando nuestra Primada de América.

2.- El respaldo que ha concitado con dicha propuesta de la mayoría de los electores representados en varias organizaciones de profesores, estudiantes y de empleados.

3.- El público apoyo que su empatía le facilitó obtener de los partidos PRM, FP y PLD con sus profesores universitarios y sus respectivas organizaciones estudiantiles y de empleados que tienen en la UASD.

4.- Por su larga y positiva experiencia docente-administrativa (más de 44 años) como profesor de medicina, exdirector de la Escuela de Ciencias Morfológicas, como exdecano de la Facultad de Ciencias de la Salud, ex vicerrector docente y otros importantes cargos como funcionario universitario.

Estoy absolutamente convencido que los electores van a escoger a los mejores académicos.

Por eso, hago uso de mi experiencia y conocimientos universitarios para llamar a votar a favor de estos respetables candidatos:

A la Rectoría por el doctor Jorge Azjana, para la Vicerrectoría de Extensión elegir al carismático maestro Lorenzo Vargas (Lenchi), también a votar a favor de Alexi Martínez para la Vicerrectoría Administrativa y la maestra Juana Encarnación para la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.

En mi Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, pido votar para decana a la dinámica y eficiente maestra Edita Rodríguez, y como vicedecano el actual director de la escuela de Contabilidad, maestro Cándido Ramírez; para mi escuela de Sociología, a unanimidad, se votará por el maestro Serafino de la Cruz, actual coordinador de la cátedra de Sociología General.

Esta sincera reflexión tiene como propósito exhortar a que los votos de profesores, empleados y estudiantes satisfagan las excelentes expectativas que han generado las próximas elecciones de la UASD, a los fines de que nuestra querida academia, Primada de América, prosiga avanzando hacia su modernización, excelencia académica y la confirmación de su indisoluble matrimonio con el pueblo dominicano. ¡Ojalá así suceda en la UASD, este 17 de junio!