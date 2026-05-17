Policía captura este sábado en Cotuí a “Keka”, acusado de agresión física y verbal contra una mujer

Fuente Externa

Cotuí, Sánchez Ramírez.– La Policía Nacional informó este sábado sobre la captura de Fausto Ezequiel Valdez Cordero, alias “Keka”, quien era activamente buscado por su presunta implicación en agresiones físicas y verbales en perjuicio de la señora Anabel Díaz.

De acuerdo con el informe policial, el caso estaba siendo acompañado por el Ministerio de la Mujer desde el pasado 5 de mayo, como parte del seguimiento institucional a denuncias relacionadas con violencia de género e intrafamiliar.

La detención de Valdez Cordero se produjo en el municipio de Cotuí, mediante un operativo conjunto encabezado por miembros de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (DEAMVI), agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) y unidades de la Policía Preventiva.

Las autoridades indicaron que el arresto fue ejecutado en cumplimiento de la orden judicial No. 2026-AJ0035504, emitida por la autoridad competente.

La institución del orden destacó que este tipo de acciones forman parte de los esfuerzos permanentes para combatir la violencia contra la mujer y garantizar la protección de las víctimas.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público en las próximas horas para los fines legales correspondientes.